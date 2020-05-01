11:38
1 май 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Агро Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
      more
      УБИЙСТВО РЕБЕНКА В ХАРЬКОВЕ КОРОНАВИРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      УБИЙСТВО РЕБЕНКА В ХАРЬКОВЕ КОРОНАВИРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020

      В Запорожье возобновили работу два рынка

      - Читати новину українською
      В Запорожье возобновили работу два рынка
      У Запоріжжі відновили роботу два ринки / vikka.ua

      С 1 мая в Запорожье начали работать два продовольственных рынка. На входе всем измеряют температуру, пускают только людей в масках. Предприниматели обязаны каждые 3 часа проводить дезинфекцию.

      Працівники ринків вже о 6:00 були на робочих місцях, пише "Укрінформ".

      Читайте також Відкриття ринків на карантині: як це вплине на економіку

      На час дії карантину діє один вхід і один вихід з ринку. На вході всім вимірюють температуру. Пускають лише тих, хто в масках. Про це розповів директор ринку "Центральний" Роман Бєлогуб.

      До прилавків і товару – особливі вимоги: прибирання кожні три години, захисні екрани,
      – заявив Бєлогуб.

      За його словами, організувати роботу ринку в умовах карантинних обмежень складно. Адже вимоги постійно змінюються, а кількість органів контролю збільшується.

      "Ми були готові почати працювати ще наприкінці березня. Обладнали робочі місця, розрахували кількість продавців, але мерія не дозволила нам відкритися", – зазначив директор ринку.

      Він також розповів, що купив маски та антисептики для співробітників адміністрації ринку, завів спеціальні журнали, в яких кожен щодня "відзначатиметься".

      Усім підприємцям видали спеціальні чек-листи. Їх потрібно вивісити біля прилавків. Згодом туди кожних три години слід вносити інформацію про проведення прибирання з використанням спеціального хімічного засобу.

      Керівник ринку та продавці називають 1 травня – пробним днем відновлення роботи ринку. Вони побоюються, аби органи контролю не знайшли порушення та не закрили їх знову.

      Вранці на ринку була невелика черга з покупців, усі були в масках.

      Зверніть увагу! Раніше у Запоріжжі дозвіл на відновлення торгівлі отримали тільки два ринки – Критий та Центральний. Всього ж в області їх приблизно 30 ринків. Вони перебувають на карантині з 17 березня.

      Що відомо про можливість ринків відновити роботу

      • Рішення про те, що з 1 травня в Україні запрацюють продовольчі та аграрні ринки, напередодні прийняв уряд.
      • Умовою роботи ринків є рішення відповідного територіального органу Держпродспоживслужби про дотримання протиепідемічних вимог.
      • Крім того, до продавців та відвідувачів є певні вимоги.

      За яких умов може працювати ринок інфографіка 24 канал
      За яких умов може працювати ринок / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Карантин в Украине 2020 Новости Украины Новости Запорожья Коронавирус в Украине Торговля
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      Сериалы мая: какими новинками удивит Голливуд
      сегодня , 11:30 Сериалы мая: какими новинками удивит Голливуд
      Юлія Михайлова
      Прикрытые спецоперации ФСБ: что показали новые доказательства по делу МН17
      30 апреля , 21:30 Прикрытые спецоперации ФСБ: что показали новые доказательства по делу МН17
      Віталій Портников