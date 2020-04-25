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      В Запорожье возобновили строительство моста, которое должны были завершить 10 лет назад

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      В Запорожье достроят мост через Днепр: работы стартовали
      В Запорожье возобновили строительство моста / Фото Василия Денисюка

      Укравтодор сообщил о возобновлении строительства моста через Днепр в Запорожье. Оно стартовало еще в 2003 году и должно было завершиться 10 лет назад. Сейчас на объекте обустроили строительный городок, мобилизовали технику и работников.

      О возобновлении строительства моста в Запорожье сообщает в фейсбуке пресс-служба Укравтодора.

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      По контракту, на завершение строительства заложены 4 года. Если иметь стабильное финансирование, сможем завершить через 2 года,
      – говорится в сообщении.

      Подрядчиком является турецкая компания Onur. Сейчас на объекте оборудовали строительный городок, бетонный узел, мобилизовали технику и работников.

      Как выглядит недостроенный мост в Запорожье: фото Василия Денисюка

      В Укравтодоре также добавили, что большое строительство в Запорожской области предусматривает ремонт

      • 119 километров дороги Н-30 Васильевка – Бердянск;
      • 117 километров дороги М-18, которая соединяет Харьков с Югом страны.

      Что известно о Запорожском мосте

      • Магистраль непрерывного движения протяженностью более 9 километров. Состоит из шести транспортных развязок, в составе которых 27 искусственных сооружений. В частности, два внеклассные мосты с отдельными сооружениями под каждое направление движения.
      • Проект строительства моста через Днепр в Запорожье был утвержден Госкомитетом строительства и архитектуры в 2002 году.
      • Строительство двух мостов, которые должны были соединить левобережную часть Запорожья с островом Хортица и Хортицу с правобережной частью города, планировали завершить к 2010 году.
      • Однако и чиновники, и подрядчики заявляли о проблемах с финансированием. А это приводило к отсрочке строительства и росту стоимости работ.
      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Строительство Новости Запорожья Укравтодор
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