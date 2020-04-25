В Запорожье возобновили строительство моста, которое должны были завершить 10 лет назад

Укравтодор сообщил о возобновлении строительства моста через Днепр в Запорожье. Оно стартовало еще в 2003 году и должно было завершиться 10 лет назад. Сейчас на объекте обустроили строительный городок, мобилизовали технику и работников.

О возобновлении строительства моста в Запорожье сообщает в фейсбуке пресс-служба Укравтодора.

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По контракту, на завершение строительства заложены 4 года. Если иметь стабильное финансирование, сможем завершить через 2 года,

– говорится в сообщении.

Подрядчиком является турецкая компания Onur. Сейчас на объекте оборудовали строительный городок, бетонный узел, мобилизовали технику и работников.

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В Укравтодоре также добавили, что большое строительство в Запорожской области предусматривает ремонт

119 километров дороги Н-30 Васильевка – Бердянск;

117 километров дороги М-18, которая соединяет Харьков с Югом страны.

Что известно о Запорожском мосте