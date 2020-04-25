В Запорожье возобновили строительство моста, которое должны были завершить 10 лет назад
Укравтодор сообщил о возобновлении строительства моста через Днепр в Запорожье. Оно стартовало еще в 2003 году и должно было завершиться 10 лет назад. Сейчас на объекте обустроили строительный городок, мобилизовали технику и работников.
О возобновлении строительства моста в Запорожье сообщает в фейсбуке пресс-служба Укравтодора.
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По контракту, на завершение строительства заложены 4 года. Если иметь стабильное финансирование, сможем завершить через 2 года,
– говорится в сообщении.
Подрядчиком является турецкая компания Onur. Сейчас на объекте оборудовали строительный городок, бетонный узел, мобилизовали технику и работников.
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В Укравтодоре также добавили, что большое строительство в Запорожской области предусматривает ремонт
- 119 километров дороги Н-30 Васильевка – Бердянск;
- 117 километров дороги М-18, которая соединяет Харьков с Югом страны.
Что известно о Запорожском мосте
- Магистраль непрерывного движения протяженностью более 9 километров. Состоит из шести транспортных развязок, в составе которых 27 искусственных сооружений. В частности, два внеклассные мосты с отдельными сооружениями под каждое направление движения.
- Проект строительства моста через Днепр в Запорожье был утвержден Госкомитетом строительства и архитектуры в 2002 году.
- Строительство двух мостов, которые должны были соединить левобережную часть Запорожья с островом Хортица и Хортицу с правобережной частью города, планировали завершить к 2010 году.
- Однако и чиновники, и подрядчики заявляли о проблемах с финансированием. А это приводило к отсрочке строительства и росту стоимости работ.