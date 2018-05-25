В Запорожье задержали офицера полиции за сбыт метамфетамина

25 мая в Запорожье работники внутренней политики совместно с прокуратурой пресекли деятельность группы наркосбытчиков. Одним из задержанных оказался полицейский территориального подразделения ГУ НП в области.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции в Запорожье.

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Сотрудники полиции получили информацию, что в Запорожской области работает группа лиц, в состав которой входит полицейский, занимающийся сбытом наркотических веществ.



Задержали офицера полиции за збыт метамфетамина

Установлено, что участковый офицер Заводского отделения полиции и его гражданская сообщница сбывали особо опасное психотропное вещество – метамфетамин,

– отметили в пресс-службе.

Следователями открыто уголовное производство по части 2 статьи 307 Уголовного кодекса Украины (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).