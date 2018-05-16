В Запорожье задержан мужчина, который бросил петарду в участников ЛГБТ-акции: есть пострадавший

В среду, 16 мая, в Запорожье провели акцию "Радужный флешмоб 2018" к Международному дню противодействия гомофобии и трансфобии, который ежегодно отмечают 17 мая.

Во время акции пострадал один сотрудник Нацполиции, сообщает Громадьске радио.

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Один из организаторов акции, директор БФ "Гендер Зед" Ростислав Милевский рассказал, что никто из участников акции не пострадал. Тех, кто волновался за свою безопасность, подвезли на автобусе, который заказали заранее.

Правоохранители задержали нападавшего, у которого также изъяли пистолет и электрошокер. По данным полиции, нападавший бросил в толпу предмет, похожий на петарду.



Акция "Радужный флешмоб 2018" в Запорожье

Отмечается, что охраняли акцию 100 правоохранителей.



Во время акции пострадал один правоохранитель

Смотрите видео задержания мужчины, который бросил петарду в участников ЛГБТ-акции в Запорожье: