В Запорожье запустили социальное такси для детей с инвалидностью: как им воспользоваться

В Запорожье в тестовом режиме начало работу социальное такси для детей с инвалидностью.

Об этом сообщили в пресс-службе Запорожского городского совета.

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Услуга будет действовать для детей, имеющих заболевания органов опорно-двигательного аппарата, которые не могут самостоятельно передвигаться или передвигаются с помощью костылей или в инвалидной коляске.

На базе центра социального обслуживания есть два автомобиля, которые специально приспособлены для перевозки таких детей. Они оборудованы подъемником, поручнями и могут перевезти двух человек в инвалидных колясках одновременно,

– говорится в сообщении.

Но количество раз использования службы на месяц ограничено. Одна семья сможет воспользоваться такой услугой трижды в месяц. Для этого нужно позвонить диспетчеру по номеру 707-51-62 и заказать такси. Или обратиться в территориальные центры социального обслуживания и отделения социальной реабилитации детей с инвалидностью.

В целом, по словам заместителя городского главы Анатолия Пустоварова, в Запорожье проживают три тысячи детей с инвалидностью.

Как пишет "Интерфакс-Украина" социальное такси "родилось" из петиции. Ее подала одна из общественных организаций в январе 2018 года. В феврале депутаты Запорожского горсовета поддержали народную инициативу.