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В Запорожской области из-за непогоды ограничено движение грузовиков и маршруток на ряде трасс

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Непогода в Украине
Непогода в Украине

В Запорожсой области из-за ухудшения погодных условий – осадков и гололедицы – на ряде трасс государственного значения в ночь на 21 марта ограничено движение грузовиков и маршрутных автобусов.

Как сообщает "Интерфакс-Украина", с 21:30 20 марта до 09:00 утра 21 марта ограничено движение крупногабаритного и маршрутного транспорта на автомобильных дорогах государственного значения: Н-08 Борисполь – Днепр – Запорожье (через Кременчуг) – Мариуполь, км 450+455 – км 474+193, и Н-23 Кропивницкий – Кривой Рог – Запорожье, км 308+489 – км 318+489 (от границ Днепропетровской области до Запорожья).

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Теги: Новости Украины Новости Запорожья Непогода в Украине
Источник: 24 Канал
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