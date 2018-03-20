В Запорожской области из-за непогоды ограничено движение грузовиков и маршруток на ряде трасс

В Запорожсой области из-за ухудшения погодных условий – осадков и гололедицы – на ряде трасс государственного значения в ночь на 21 марта ограничено движение грузовиков и маршрутных автобусов.

Как сообщает "Интерфакс-Украина", с 21:30 20 марта до 09:00 утра 21 марта ограничено движение крупногабаритного и маршрутного транспорта на автомобильных дорогах государственного значения: Н-08 Борисполь – Днепр – Запорожье (через Кременчуг) – Мариуполь, км 450+455 – км 474+193, и Н-23 Кропивницкий – Кривой Рог – Запорожье, км 308+489 – км 318+489 (от границ Днепропетровской области до Запорожья). Читайте также: Прогноз погоды на 21 марта: Украину хорошенько засыплет снегом