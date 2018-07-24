В Запорожской области произошла авария на железнодорожной станции: пострадали 26 человек
В Запорожской области на железнодорожной станции Пологи в пассажирском поезде № 227 Киев-Бердянск пострадали 26 пассажиров. Повреждения пассажиры получили во время подведения локомотива к пассажирскому поезду.
Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци".
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Сегодня утром на станции Пологи (Запорожская область) в ходе подведения локомотива к пассажирскому поезду № 227 Киев – Бердянск было допущено превышение скорости при прицепливании, что привело к травмированию пассажиров (ушиб, ссадины, ожоги),
– говорится в сообщении.
Как сообщили в Укрзализныце, по предварительной информации медицинская помощь оказана 26 пассажирам. Двух пассажиров – женщину с ребенком – госпитализировали в Пологовскую городскую больницу.
Пассажирский поезд отправлен по маршруту следования с задержкой на 1 час 35 минут.