В Запорожской области произошла авария на железнодорожной станции: пострадали 26 человек

В Запорожской области на железнодорожной станции Пологи в пассажирском поезде № 227 Киев-Бердянск пострадали 26 пассажиров. Повреждения пассажиры получили во время подведения локомотива к пассажирскому поезду.

Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци".

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Сегодня утром на станции Пологи (Запорожская область) в ходе подведения локомотива к пассажирскому поезду № 227 Киев – Бердянск было допущено превышение скорости при прицепливании, что привело к травмированию пассажиров (ушиб, ссадины, ожоги),

– говорится в сообщении.

Как сообщили в Укрзализныце, по предварительной информации медицинская помощь оказана 26 пассажирам. Двух пассажиров – женщину с ребенком – госпитализировали в Пологовскую городскую больницу.

Пассажирский поезд отправлен по маршруту следования с задержкой на 1 час 35 минут.