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      В Запорожской области усилили карантин: 4 города на праздники закроют на въезд и выезд

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      Запоріжжя / Ілюстративне фото /zaporizhzhia.city

      В Запорожской области несколько городов признали территорией карантинной зоны. Их в регионе 4 и это: Запорожье, Бердянск, Мелитополь и Энергодар.

      На в’їздах та виїздах у ці міста розташували карантинні КПП. Відтак, на святкові дні в’їзд та виїзд із цих міст буде заборонений. Про це під час брифінгу розповів голова Запорізької облдержадміністрації Віталій Туринок, про це інформує пресслужба ОДА.

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      Ми вступаємо у дуже відповідальний період – декілька днів залишилось до Великодня. Усі обмежувальні заходи – тимчасові. Ми маємо пам’ятати, що коронавірусна хвороба – вона не десь далеко. Вона тут, у нас, у Запоріжжі, Бердянську, в Енергодарі, Новомиколаївці та інших містах,
      – наголосив він.

      На святкові дні в’їзд та виїзд у карантинні зони буде заборонений. Тому громадяни мають заздалегідь купити все необхідне, аби відсвяткувати Великдень вдома.

      Проїзд у карантинних зонах буде можливий лише для медичного транспорту та тих, хто постачає необхідні товари чи матеріали.

      Важливим, за словами Туринка, залишається питання закладів обсервації. В області вже раніше були визначені 2 таких об’єкти.

      Місцями для обсервації у регіоні є госпіталь для ветеранів війни у Запоріжжі та санаторій "Глорія" у Приморську.

      "Обсервацію мають пройти всі, хто перетинає кордон саме за місцем перетину. А вже після цього людей повертають у області, де вони проживають. У разі необхідності ми надамо потребуючим місця у наших закладах", – додав Віталій Туринок.

      Які міста у Запорізькій області закриють на свята: карта

      Яка ситуація із коронавірусом у Запорізькій області? На ранок 15 квітня у регіоні зафіксували 99 випадків COVID-19. Серед них – два летальних, одужали 12 пацієнтів з коронавірусом.

      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Коронавирус COVID-19 Карантин в Украине 2020 Новости Украины Новости Запорожья Коронавирус в Украине Новости Здоровье Новости политики
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