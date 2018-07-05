В "Заре" рассказали о проблемах с проведением матчей Лиги Европы в Запорожье

Луганская "Заря" планирует домашние матчи Лиги Европы проводить в Запорожье на "Славутич Арена". Однако у клуба есть определенные проблемы.

Об этом рассказал генеральный директор клуба Сергей Рафаилов в комментарии официальному сайту "Зари".

"Надеемся, что отборочные матчи пройдут в Запорожье, хотя многое еще предстоит сделать в плане подготовки руководству города и стадиона. Они понимают ту ответственность, которая перед всеми нами стоит. Но уже сегодня на поле стадиона "Славутич-Арена", которое совсем недавно перестелили, собираются проводить какие-то религиозные собрания с установкой сцены на поле. Им, как говорится, виднее", – рассказал Рафаилов.

Читайте также: Главный тренер "Зари" пройдет стажировку в "Реале"

Следовательно запасным стадионом у "Зари" на матчи Лиги Европы будет одесский "Черноморец". Стоит отметить, что на этом стадионе матчи Лиги Европы будет проводить "Мариуполь".

"Хотя мы будем все делать для того, чтобы все матчи Лиги Европы проходили в Запорожье. Уже много было сделано городской общиной и властью, клубом. Одним словом, практически все уже сделано для того, чтобы матчи "Зари" в еврокубках проходили в Запорожье", – подытожил Рафаилов.