В "Зарю" перешел Украинский полузащитник, который выступал за российский «Анжи»

В луганскую "Зарю" вернулся полузащитник Игорь Чайковский, который уже дважды выступал за "черно-белых". Последним клубом украинца был российский "Анжи".

По сообщению луганского клуба, Игорь Чайковский подписал контракт с командой сроком на два с половиной года. Игрок уже проходит сборы вместе с командой.

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Стоит отметить, что это уже третий раз, когда Игорь Чайковский будет выступать за "Зарю". Ранее игрок уже выступал в составе "черно-белых" и провел в "Заре" в среднем 5 лет.

Футболист перешел в команду в 2010 году на правах аренды (принадлежал донецкому "Шахтеру"). В начале 2011 года перешел на правах аренды в мариупольский "Ильичевец", где провел полтора года. Перед началом сезона 2012/13 "Ильичевец" выкупил контракт игрока, но уже в конце августа 2012 Чайковский был отдан в аренду в луганскую "Зарю". Летом 2013 года он подписал с "Зарей" полноценный контракт, рассчитанный на три года. Летом 2017 перешел в российский клуб "Анжи" из Махачкалы.

За все время Чайковский сыграл за луганчан 155 матчей и забил три гола.