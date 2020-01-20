В здании ЦИК в Киеве нашли труп мужчины: что известно

В помещении Центральной избирательной комиссии на Печерске в Киеве нашли застреленным молодого парня. Вероятно, мужчина был сотрудником Управления государственной охраны и покончил жизнь самоубийством.

Известно, что погиб он в результате огнестрельного ранения, сообщает "Информатор".

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Вечером, 20 января в центре Киева раздался звук выстрела. В здании Центральной избирательной комиссии на бульваре Леси Украинки, от огнестрельного ранения погиб мужчина,

– говорится в сообщении.

Об инциденте стало известно примерно в 18:30. На место происшествия сразу приехала патрульная полиция и следователи.

Личность погибшего правоохранители установили, однако не сообщают, кто он. Отмечается, что мужчине было примерно 20-25 лет. А одет он был в камуфляжную форму.

Вероятно, речь идет о сотруднике Управления государственной охраны, который покончил жизнь самоубийством. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на слова начальника УГО Сергея Рудя.

Ситуация возле здания ЦИК в Киеве, где нашли тело мужчины: видео