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      В здании одесской полиции обвалился потолок, есть пострадавшие – фото

      46 Читати новину українською
      В помещении полиции в Одессе обвалился потолок
      В помещении полиции в Одессе обвалился потолок / dumskaya.net

      Утром 11 ноября в помещении Главного управления одесской Нацполиции часть потолка упала прямо на лестницу. Пострадали двое полицейских, которые как раз поднимались по лестнице вверх.

      Потолок обвалился в помещении Главного управления полиции на улице Еврейской. Об инциденте сообщает издание Думская

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      В помещении полиции в Одессе обвалился потолок / dumskaya.net

      Указано, что здание Главного управления, в котором произошел обвал, капитально не ремонтировали в течение 15 лет.

      Оба пострадавших работают в уголовном розыске полиции. У одного из травмированных переломаны обе ноги и многочисленные раны. Часть здания обесточена.

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      Автор: Вероника Климская
      Теги: Новости Украины Жертвы Аварии и ДТП Новости Одессы
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