В здании одесской полиции обвалился потолок, есть пострадавшие – фото

Утром 11 ноября в помещении Главного управления одесской Нацполиции часть потолка упала прямо на лестницу. Пострадали двое полицейских, которые как раз поднимались по лестнице вверх.

Потолок обвалился в помещении Главного управления полиции на улице Еврейской. Об инциденте сообщает издание Думская.

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В помещении полиции в Одессе обвалился потолок / dumskaya.net

Указано, что здание Главного управления, в котором произошел обвал, капитально не ремонтировали в течение 15 лет.

Оба пострадавших работают в уголовном розыске полиции. У одного из травмированных переломаны обе ноги и многочисленные раны. Часть здания обесточена.