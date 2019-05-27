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      В Зеленского назвали причины, почему хотят переехать с Банковой

      70 Читати новину українською
      Администрация Президента
      Администрация Президента / Фото из открытых источников

      Команда президента Владимира Зеленского все еще планирует переезд из Администрации Президента на Банковой из-за дизайна и технических проблем.

      Сейчас они делают все, чтобы найти правильный вариант, который будет быстрым и бюджетным и в котором можно будет соблюсти все необходимые нормы безопасности, сказал заместитель главы Администрации президента Юрий Костюк в интервью "Новое время".

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      По его словам, в здании всегда зашторены окна и плохо работает wi-fi "из-за безопасности". В то же время он отметил, что всегда прикрываться словом "безопасность" нельзя, и в XXI веке проблем с интернетом в АП быть не должно.

      Работать в здании на Банковой команде президента очень трудно. Здание Администрации президента похоже на смесь университета с домом Пшонки и с попыткой Версаля, но немножко недоделанного и бюджетного,
      – заявил Костюк.

      "Когда мы здесь провели четыре дня, мы поняли, что любые трудности, которые есть, мы должны преодолеть – и переехать отсюда", – отметил Костюк.

      Заместитель главы Администрации президента Кирилл Тимошенко сказал, что команда Зеленского обрабатывает два варианта переезда в этом году.

      Почему Зеленский хочет переехать с Банковой?​
      Еще накануне второго тура президентских выборов Владимир Зеленский заявил, что намерен перенести Администрацию Президента с Банковой в Киеве на другое место. Как пояснил политик, он не планирует пользоваться президентской резиденцией, потому что не видит в ней смысла. Кроме того, в европейских странах старые резиденции используются для экскурсий.

      Однако такую ​​инициативу Зеленского в Государственной охране назвали "не лучшим вариантом". По их словам, в правительственном квартале президент будет более защищенным, чем в любом другом новом месте.

      На следующий день после инаугурации Владимира Зеленского, 22 мая, в Киеве открыли для свободного прохода людей улицу Банковую, на которой расположена Администрация Президента Украины. Также убрали кордоны нацгвардийцев, которые охраняли улицу.

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      Проход по Банковой закрыли еще при президенте-беглеце Викторе Януковиче во время Евромайдана. Она была закрыта для обычных граждан и все 5 лет правления Петра Порошенко.

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      Теги: Новости Украины Владимир Зеленский Новости Киева Администрация Президента
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