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      ЗЕЛЕНСКИЙ В ЗОЛОТОМ ПЕРЕСТРЕЛКА В ХАРКОВЕ

      В Зеленского показали полное видео диалога с добровольцами: их оружие уже вывезли

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      Оружие, которое находилось в распоряжении добровольцев в Золотом, уже вывезли 27 октября. Произошло это после того, как Владимир Зеленский встретился и эмоционально поговорил с ними во время своего 2-дневного визита на передовую.

      Фильм-отчет о визите президента в Золотое, где должно состояться разведение сил, опубликовали на его фейсбук-странице.

      Важно: Добровольцы из Золотого: Зеленский отдал приказ выбросить нас

      Кроме встреч и бесед с местными жителями, которые и составляют большую часть видео, у президента показали и полный его разговор с добровольцами. Владимир Зеленский пришел к дому, в котором они остановились.

      Часть разговора президента с добровольцами

      Добровольцы: А Вы отводить приехали?

      Зеленский: Мы приехали увидеть, как люди к этому относятся. Увидеть, что люди говорят.

      Добровольцы: И что говорят?

      Зеленский: Говорят, отводить надо.

      Добровольцы: А нам они все это время, пока мы здесь, говорили, что не надо. Мы уже делали такие шаги, после этого заплатили очень большую цену. Те, кто идут такими путями к перемирию, пытаясь решить вопрос, как правило, получают и позор, и последующую войну. ... Когда мы пытаемся быстро это сделать, сами себя загоняем в рамки определенные.

      Зеленский: Чем измеряется скорость, о которой ты только что сказал? ... Я измеряю так: гибнут люди - каждый сообщения: ранения, убитые. Мы, может, и не решим все эти истории, может быть. Мы хотим, хотя бы пытаемся это сделать.

      Попрощавшись с участниками акции, Зеленский вспоминает, что "мы же не зашли к ним, оружие не посмотрели". Тогда возвращается и говорит ветеранам вывезти оружие из Золотого.

      Я говорю по-человечески и имею на это законодательные права. Я вам не угрожаю ничем, я говорю по-человечески: пацаны, уберите оружие,
      - сказал Зеленский.

      После этого происходит скандальный диалог Зеленского с мужчиной по имени Денис, который спрашивает президента о возможности встречи с участниками акций "Нет капитуляции". Короткую версию видео, которое вызвало шквал критики из-за тона президента и заявлений президента, смотрите здесь.

      Знайте больше: Стыдно за президента, - Сенцов о скандале с Зеленским в Золотом

      В конце видео на экране появляется надпись: "По информации МВД Украины, 27 октября незаконное оружие, находившееся в распоряжении участников акции против разведения войск, было вывезено из Золотого".

      Смотрите опубликованное президентом видео разговора с добровольцами

      Позже то, что оружия у добровольцев в Золотом больше нет, подтвердили и в МВД Украины.

      По результатам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и беседы с полицией, ветераны-добровольцы, которые находятся в Золотом-4 с легальным собственным оружием, вывезли его,
      - говорится в сообщении МВД.

      Так, сейчас в районе подготовки к разведению войск в зоне ООС, в частности Золотом-4 и Екатериновке, находится лишь группа волонтеров без оружия.

      Что известно о добровольцах в Золотом?

      • В начале октября ветераны боевых действий на Донбассе прибыли Золотое. Они объяснили, что будут оставаться там до тех пор, пока руководство Украины официально не откажется от идеи отвода войск и формулы Штайнмайера. Или до возвращения ВСУ на позиции в случае, если отвод все же состоится.
      • Зеленский объяснял, что ему рассказали местные жители, что якобы "группа вооруженных людей поселилась на окраине в частном доме", чем сильно напугала людей.
      • Взамен в командовании Объединенных сил, со своей стороны, заявили, что эти люди не имеют никакого отношения к украинскому силовому блоку и находятся в Золотом с оружием незаконно.

      Как это комментируют сами добровольцы?

      После разговора с президентом Владимиром Зеленским добровольцы из Золотого заявили, что украинский президент отдал приказ их оттуда выбить. Они же, со своей стороны, отмечают, что никуда из Золотого не пойдут - будут оставаться там в любом случае.

      Разведение сил на Донбассе:

      • 30 июня в ОБСЕ сообщили, что как украинские воины, так и боевики завершили разведение сил и средств на согласованном участке в Станице Луганской. В результате ​​состоялись демонтаж передовых фортификационных сооружений и разминирование, а также боевики убрали несколько бетонных блоков на участке разведения.
      • 1 октября Президент Украины Зеленский рассказал, что на встрече Трехсторонней контактной группы в Минске стороны договорились о начале разведения войск в селе Петровское в Донецкой области и городе Золотое на Луганщине.
      • Разведение сил и средств должно было бы стартовать спустя 7 дней полной тишины на Донбассе. Однако этого еще не произошло, поскольку пророссийские боевики не прекращают вести огонь.
      • Ряд общественных активистов и участников боевых действий выступили против разведения войск, называя этот процесс "капитуляцией перед Россией". В Украине десятки тысяч людей вышли на акции протеста.

      розведення сил на донбасі
      Какой может быть ситуация на Донбассе после разведения сил / Инфографика 24 канал

       

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      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Президент Украины Владимир Зеленский Разведение войск Операция Объединенных сил Зеленский в Золотом Новости политики
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