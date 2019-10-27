В Зеленского показали полное видео диалога с добровольцами: их оружие уже вывезли
Оружие, которое находилось в распоряжении добровольцев в Золотом, уже вывезли 27 октября. Произошло это после того, как Владимир Зеленский встретился и эмоционально поговорил с ними во время своего 2-дневного визита на передовую.
Фильм-отчет о визите президента в Золотое, где должно состояться разведение сил, опубликовали на его фейсбук-странице.
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Кроме встреч и бесед с местными жителями, которые и составляют большую часть видео, у президента показали и полный его разговор с добровольцами. Владимир Зеленский пришел к дому, в котором они остановились.
Часть разговора президента с добровольцами
Добровольцы: А Вы отводить приехали?
Зеленский: Мы приехали увидеть, как люди к этому относятся. Увидеть, что люди говорят.
Добровольцы: И что говорят?
Зеленский: Говорят, отводить надо.
Добровольцы: А нам они все это время, пока мы здесь, говорили, что не надо. Мы уже делали такие шаги, после этого заплатили очень большую цену. Те, кто идут такими путями к перемирию, пытаясь решить вопрос, как правило, получают и позор, и последующую войну. ... Когда мы пытаемся быстро это сделать, сами себя загоняем в рамки определенные.
Зеленский: Чем измеряется скорость, о которой ты только что сказал? ... Я измеряю так: гибнут люди - каждый сообщения: ранения, убитые. Мы, может, и не решим все эти истории, может быть. Мы хотим, хотя бы пытаемся это сделать.
Попрощавшись с участниками акции, Зеленский вспоминает, что "мы же не зашли к ним, оружие не посмотрели". Тогда возвращается и говорит ветеранам вывезти оружие из Золотого.
Я говорю по-человечески и имею на это законодательные права. Я вам не угрожаю ничем, я говорю по-человечески: пацаны, уберите оружие,
- сказал Зеленский.
После этого происходит скандальный диалог Зеленского с мужчиной по имени Денис, который спрашивает президента о возможности встречи с участниками акций "Нет капитуляции". Короткую версию видео, которое вызвало шквал критики из-за тона президента и заявлений президента, смотрите здесь.
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В конце видео на экране появляется надпись: "По информации МВД Украины, 27 октября незаконное оружие, находившееся в распоряжении участников акции против разведения войск, было вывезено из Золотого".
Смотрите опубликованное президентом видео разговора с добровольцами
Позже то, что оружия у добровольцев в Золотом больше нет, подтвердили и в МВД Украины.
По результатам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и беседы с полицией, ветераны-добровольцы, которые находятся в Золотом-4 с легальным собственным оружием, вывезли его,
- говорится в сообщении МВД.
Так, сейчас в районе подготовки к разведению войск в зоне ООС, в частности Золотом-4 и Екатериновке, находится лишь группа волонтеров без оружия.
Что известно о добровольцах в Золотом?
- В начале октября ветераны боевых действий на Донбассе прибыли Золотое. Они объяснили, что будут оставаться там до тех пор, пока руководство Украины официально не откажется от идеи отвода войск и формулы Штайнмайера. Или до возвращения ВСУ на позиции в случае, если отвод все же состоится.
- Зеленский объяснял, что ему рассказали местные жители, что якобы "группа вооруженных людей поселилась на окраине в частном доме", чем сильно напугала людей.
- Взамен в командовании Объединенных сил, со своей стороны, заявили, что эти люди не имеют никакого отношения к украинскому силовому блоку и находятся в Золотом с оружием незаконно.
Как это комментируют сами добровольцы?
После разговора с президентом Владимиром Зеленским добровольцы из Золотого заявили, что украинский президент отдал приказ их оттуда выбить. Они же, со своей стороны, отмечают, что никуда из Золотого не пойдут - будут оставаться там в любом случае.
Разведение сил на Донбассе:
- 30 июня в ОБСЕ сообщили, что как украинские воины, так и боевики завершили разведение сил и средств на согласованном участке в Станице Луганской. В результате состоялись демонтаж передовых фортификационных сооружений и разминирование, а также боевики убрали несколько бетонных блоков на участке разведения.
- 1 октября Президент Украины Зеленский рассказал, что на встрече Трехсторонней контактной группы в Минске стороны договорились о начале разведения войск в селе Петровское в Донецкой области и городе Золотое на Луганщине.
- Разведение сил и средств должно было бы стартовать спустя 7 дней полной тишины на Донбассе. Однако этого еще не произошло, поскольку пророссийские боевики не прекращают вести огонь.
- Ряд общественных активистов и участников боевых действий выступили против разведения войск, называя этот процесс "капитуляцией перед Россией". В Украине десятки тысяч людей вышли на акции протеста.
Какой может быть ситуация на Донбассе после разведения сил / Инфографика 24 канал