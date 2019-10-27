В Зеленского показали полное видео диалога с добровольцами: их оружие уже вывезли

Оружие, которое находилось в распоряжении добровольцев в Золотом, уже вывезли 27 октября. Произошло это после того, как Владимир Зеленский встретился и эмоционально поговорил с ними во время своего 2-дневного визита на передовую.

Фильм-отчет о визите президента в Золотое, где должно состояться разведение сил, опубликовали на его фейсбук-странице.

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Кроме встреч и бесед с местными жителями, которые и составляют большую часть видео, у президента показали и полный его разговор с добровольцами. Владимир Зеленский пришел к дому, в котором они остановились.

Часть разговора президента с добровольцами

Добровольцы: А Вы отводить приехали?

Зеленский: Мы приехали увидеть, как люди к этому относятся. Увидеть, что люди говорят.

Добровольцы: И что говорят?

Зеленский: Говорят, отводить надо.

Добровольцы: А нам они все это время, пока мы здесь, говорили, что не надо. Мы уже делали такие шаги, после этого заплатили очень большую цену. Те, кто идут такими путями к перемирию, пытаясь решить вопрос, как правило, получают и позор, и последующую войну. ... Когда мы пытаемся быстро это сделать, сами себя загоняем в рамки определенные.

Зеленский: Чем измеряется скорость, о которой ты только что сказал? ... Я измеряю так: гибнут люди - каждый сообщения: ранения, убитые. Мы, может, и не решим все эти истории, может быть. Мы хотим, хотя бы пытаемся это сделать.

Попрощавшись с участниками акции, Зеленский вспоминает, что "мы же не зашли к ним, оружие не посмотрели". Тогда возвращается и говорит ветеранам вывезти оружие из Золотого.

Я говорю по-человечески и имею на это законодательные права. Я вам не угрожаю ничем, я говорю по-человечески: пацаны, уберите оружие,

- сказал Зеленский.

После этого происходит скандальный диалог Зеленского с мужчиной по имени Денис, который спрашивает президента о возможности встречи с участниками акций "Нет капитуляции". Короткую версию видео, которое вызвало шквал критики из-за тона президента и заявлений президента, смотрите здесь.

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В конце видео на экране появляется надпись: "По информации МВД Украины, 27 октября незаконное оружие, находившееся в распоряжении участников акции против разведения войск, было вывезено из Золотого".

Смотрите опубликованное президентом видео разговора с добровольцами

Позже то, что оружия у добровольцев в Золотом больше нет, подтвердили и в МВД Украины.

По результатам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и беседы с полицией, ветераны-добровольцы, которые находятся в Золотом-4 с легальным собственным оружием, вывезли его,

- говорится в сообщении МВД.

Так, сейчас в районе подготовки к разведению войск в зоне ООС, в частности Золотом-4 и Екатериновке, находится лишь группа волонтеров без оружия.

Что известно о добровольцах в Золотом?

В начале октября ветераны боевых действий на Донбассе прибыли Золотое. Они объяснили, что будут оставаться там до тех пор, пока руководство Украины официально не откажется от идеи отвода войск и формулы Штайнмайера. Или до возвращения ВСУ на позиции в случае, если отвод все же состоится.

Зеленский объяснял, что ему рассказали местные жители, что якобы "группа вооруженных людей поселилась на окраине в частном доме", чем сильно напугала людей.

Взамен в командовании Объединенных сил, со своей стороны, заявили, что эти люди не имеют никакого отношения к украинскому силовому блоку и находятся в Золотом с оружием незаконно.

Как это комментируют сами добровольцы?

После разговора с президентом Владимиром Зеленским добровольцы из Золотого заявили, что украинский президент отдал приказ их оттуда выбить. Они же, со своей стороны, отмечают, что никуда из Золотого не пойдут - будут оставаться там в любом случае.

Разведение сил на Донбассе:

30 июня в ОБСЕ сообщили, что как украинские воины, так и боевики завершили разведение сил и средств на согласованном участке в Станице Луганской. В результате ​​состоялись демонтаж передовых фортификационных сооружений и разминирование, а также боевики убрали несколько бетонных блоков на участке разведения.

1 октября Президент Украины Зеленский рассказал, что на встрече Трехсторонней контактной группы в Минске стороны договорились о начале разведения войск в селе Петровское в Донецкой области и городе Золотое на Луганщине.

Разведение сил и средств должно было бы стартовать спустя 7 дней полной тишины на Донбассе. Однако этого еще не произошло, поскольку пророссийские боевики не прекращают вести огонь.

Ряд общественных активистов и участников боевых действий выступили против разведения войск, называя этот процесс "капитуляцией перед Россией". В Украине десятки тысяч людей вышли на акции протеста.



Какой может быть ситуация на Донбассе после разведения сил / Инфографика 24 канал