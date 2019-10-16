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      В Зеленского предлагают часть помещений министерств продать

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      Министр Кабмина Дмитрий Дубилет
      Министр Кабмина Дмитрий Дубилет / facebook.com/dubilet

      Министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет предлагает часть министерств переместить в главное здание правительства на улице Грушевского, а оставшиеся – продать.

      Дубилет в фейсбуке написал, что его поразило, как много площади используется неэффективно.

      Важно: Кабмин хочет отказаться от трудовых книжек и ряда других документов: перечень

      Много залов для совещаний. Большие неуютные коридоры. Гигантские кабинеты. По предварительным подсчетам, в здание теоретически могут въехать дополнительно до 1000 человек,
      – добавил министр.

      Он отметил, что часть министерств могут переехать из своих офисов, разбросанных по всему Киеву, в главное здание правительства, а помещения этих министерств выставить на приватизацию. "Недвижимость в центре Киева дорогая", – напомнил Дубилет.

      Сам министр Кабмина также устроил переезд. Он решил, что его кабинет слишком большой для 1 человека и в нем "можно заблудиться". Поэтому Дубилет решил поменять свой офис на меньшее место.

      В старом кабинете Дубилет планирует обустроить опенспейс для по меньшей мере 20 человек.

      дубілет кабінет кабмін
      План опенспейса / Фото с фейсбука Дубилета

      Дмитрий Дубилет 12 сентября опубликовал фото и показал, сколько в правительстве тратят бумаги.

      К теме: В Зеленского хотят свести все министерства в одно здание

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Новости политики Деньги Новости Киева Новости недвижимости Кабинет Министров Украины Дмитрий Дубилет
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