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      В Зеленского рассказали, какими будут первые шаги по медреформе

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      Команда Зеленского рассказала о первых шагах по медреформе
      Команда Зеленского рассказала о первых шагах по медреформе / Фото из открытых источников

      Учасники команды Владимира Зеленского считают, что медицинская реформа безусловно необходима, но пока в таком виде она устраивает не всех украинцев и поэтому ее нужно переоценить и скорректировать.

      Спикер избирательного штаба Зеленского Дмитрий Разумков отметил, что по Конституции медреформа – не прерогатива президента, но в его обязанности входит защита прав и свобод граждан, и их конституционных возможностей. Кроме этого, у главы государства есть право законодательной инициативы.

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      Разумков отметил, что прежде всего нужно провести соответствующий аудит реформы и тех действий, которые были сделаны, а уже потом принимать решение о том, где стоит скорректировать реформу.

      Он также отметил, что общий тяжелый путь, который предстоит пройти Украине как государству. Разумков убежден, что реформы нужны Украине "как воздух".

      Если мы говорим о том, как они сегодня происходят, то я думаю, что наши с вами сограждане тоже считают, что, мягко говоря, не все из них завершены, и не все из них до конца эффективны,
      – добавил спикер избирательного штаба Зеленского.

      Ранее в Минздраве отметили, что Владимир Зеленский продемонстрировал неосведомленность о работе экстренной службы и запуска трансформации здравоохранения.

      Также там раскритиковали слова Евгения Комаровского, которого Зеленский представил как советника по медицине. Тот говорил о вакцинации в Украине и "катастрофическом дефиците медицинских кадров". В Минздраве ему ответили на критические заявления.

      Отметим, согласно окончательных результатов Национального экзит-пола лидирует Владимир Зеленский – 73,0% голосов. Петр Порошенко набрал 25,5% голосов. Еще 1,5% избирателей вычеркнули обоих, перечеркнули весь список, или испортили бюллетень.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Реформы Министерство здравоохранения Украины
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