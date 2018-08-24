В Житомире ко Дню Независимости установили необычный спортивный рекорд Украины

В Житомире на День Независимости Виктор Прокопенко установил национальный рекорд с тяги трех пожарных автомобилей на максимальное расстояние.

Об этом сообщает УНИАН.

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Такой рекорд зафиксировали представители "Книги рекордов Украины". Журналистам рассказали, что такой рекорд в Украине установлен впервые и по случаю празднования годовщины Независимости Украины.

Установлен рекорд Украины в категории "Спорт, спецподготовка" с тяги трех пожарных автомобилей одним человеком на максимальное расстояние с применением стремянки. Автор рекорда – Виктор Прокопенко. Зафиксированные результаты: общий вес трех пожарных автомобилей 42600 кг, преодоленная дистанция – 12 м, затраченное время – 37 секунд,

– говорится в дипломе, подписанном главой наблюдательного совета Книги рекордов Украины Олегом Иваненко.



Диплом "Книги рекордов Украины"