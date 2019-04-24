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      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ТАРИФЫ НА ГАЗ

      В Житомире погиб 18-летний парень, который хотел сделать селфи на крыше электрички

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      Сделать фотографию он так и не успел: через тело юноши прошел разряд мощностью 27 тысяч вольт.

      Пострадавший вылез на крышу электрички сообщения "Фастов-Житомир" примерно в 1:00, отметили в пресс-службе Нацполиции.

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      По словам работников вокзала, зарево от удара током было видно за несколько сотен метров.

      Когда на место приехали медики, парень еще был жив. С ожогами 96% тела был доставлен в больницу, но спасти не смогли.

      Больного перевели на аппарат искусственной вентиляции легких, сердце уже не справлялось. К сожалению, наши действия не привели к желаемому результату,
      – прокомментировал заведующий блока интенсивной терапии Житомирской областной больницы Илья Недашковский.

      Все обстоятельства трагедии уже выясняет полиция. А также устанавливают, с какой целью парень мог быть вблизи электропоезда или на электропоезде.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости Житомира Жертвы
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