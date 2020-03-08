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      В Житомире попрощались с известным киборгом и ветераном АТО Олегом Котенко: фото, видео

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      В Житомире в воскресенье, 8 марта, попрощались с киборгом, ветераном 95-й ОДШБр Олегом Котенко (позывной "Кот"). 6 марта его нашли застреленным в подъезде дома. Основная версия смерти – самоубийство.

      Похоронили Олега Котенко на Смолянском военном кладбище в Житомире, сообщает местное издание" Житомир.info". Попрощаться с известным ветераном пришли родные, друзья, собратья и волонтеры. Бывшего военного в последний путь провожали с оркестром.

      К теме Ветерана АТО Котенко нашли застреленным в Житомире, – СМИ

      Он вернулся живым с войны, но, к сожалению, мы потеряли его здесь. Я верю, что будет правда. Этого желают все. Пришло много его собратьев, никто этого не спустит,
      – делится эмоциями друг погибшего Андрей Прун.

      По его словам, Котенко неоднократно уверял друзей и собратьев, что не собирается сводить счеты с жизнью.

      Смотрите видео прощания с Олегом Котенко в Житомире:

       

      Житомир попрощался с погибшим ветераном АТО Олегом Котенко / Фото "Житомир.info"

      Человек праздник, человек ветер. Он был всегда хорошим, приятным, добряком, никогда никому не отказал в помощи. Настоящий человек, отец, друг. На него всегда можно было положиться,
      – рассказала подруга Котенко Ольга Цибуля.

      Гибель Олега Котенко: основное

      • 6 марта тело Котенко с огнестрельным ранением нашли в подъезде дома, где он проживал.
      • Рядом с телом обнаружили зарегистрированное на умершего оружие – охотничий карабин.
      • В полиции утверждают, что основной версией смерти является самоубийство.
      • В то же время родственники и друзья ветерана АТО не верят в суицид.

      Что известно об Олеге Котенко?47-летний Олег Котенко был разведчиком 95-й бригады в Житомире. Когда началась аннексия Крыма, он стал одним из основателей батальона обороны "Края Полесья". Служил в самых горячих точках на Донбассе.

      После демобилизации Котенко активно участвовал во многих волонтерских проектах в Житомире и помогал вдовам и детям погибших военных.

      У Олега Котенко остались жена и две дочери.

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      Автор: Эмал Наби
      Теги: Волонтеры Ветераны Потери Война на Донбассе АТО Самоубийство Новости Житомира Новости Украины Новости политики
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