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В Житомире заключенных кормили куриным мясом с сальмонеллой

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В Житомире заключенных кормили куриным мясом с сальмонеллой
В Житомире заключенных кормили куриным мясом с сальмонеллой / Иллюстративное фото

Прокуратура открыла уголовное производство по факту обнаружения сальмонеллы в курином мясе, из которого готовят блюда для заключенных.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил пресс-секретарь Генпрокуратуры Андрей Лысенко.

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Житомирская местная прокуратура начала два уголовных производства по фактам нарушений санитарных правил и норм относительно предотвращения инфекционным заболеваниям и массовым отравлениям, выявленных в исправительной колонии № 4 и учреждении исполнения наказаний №8,
– говорится в сообщении.

Так, в отобранных образцах куриного мяса выявлено патогенную микрофлору, в том числе сальмонеллу.

Лысенко добавил, что всего в морозильных камерах двух учреждений хранилось более 12 тонн замороженной курятины. Использовать мясо запретили.

Сейчас продолжается досудебное расследование, которое проводит местный отдел полиции Главного управления Нацполиции в области.

Теги: Новости Украины Здоровье ГПУ Новости Житомира
Источник: 24 Канал
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