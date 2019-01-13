В Житомирской области община не впустила священников УПЦ МП в храм, разгорелся конфликт: фото

В селе Ворсовка Житомирской области сторонники ПЦУ заблокировали вход в церковь священникам УПЦ МП. Ранее община села на общем собрании решила, что будет переходить в Православную церковь Украины.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

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24 канал писал, что ранее первая в Житомирской община бывшей Украинской православной церкви перешла от Украинской православной церкви Московского патриархата в Православную церковь Украины. Однако тогда на официальных ресурсах Житомирской епархии ПЦУ информация о переходе отсутствовала.

Со своей стороны, священники УПЦ МП утверждают, что присутствующие люди якобы не являются религиозной общиной и не имеют права высказывать такое мнение.

Зато верующие, поддерживающие переход в ПЦУ, заявляют, что имеют для этого юридические права. Они также опасаются, что церковники могут похитить из храма драгоценности и имущество общины, поэтому и не пускают их.

Издание отмечает, что впоследствии верующие УПЦ (МП) провели служение перед храмом.



Впоследствии верующие УПЦ МП провели богослужение перед храмом / Источник: malininform.com

К слову, в селе Красноволя Маневицкого района Волыни община, которая перешла в Православнуюй церковь Украины, не пустила в Свято-Михайловский храм епископа УПЦ МП Нафанаила и других священников, которые подчиняются Московскому патриархату.

К слову, сейчас Православная церковь Украины имеет около 7 тысяч приходов. После Объединительного собора, который состоялся 15 декабря, в ПЦУ решили перейти уже более 40 приходов УПЦ МП во главе со своими священниками. К слову, в интернете создали онлайн-карту, на которой обозначены общины, которые перешли под юрисдикцию Православной церкви Украины от УПЦ Московского патриархата.



Зато в УПЦ МП уже успели заявить, что совместных с Православной церковью Украины богослужений проводить не будут. При этом после предоставления ПЦУ Томоса в Московском патриархате не видят "площадки для диалога".

Как создавали Православную церковь в Украине?​

9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланцев патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. В частности, священнослужители ездили по украинским церквям, разговаривали со священниками. Именно по результатам их отчета, Украине и было принято разрешение на создание Единой Поместной Церкви.



15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Православная церковь Украины, а предстоятелем ПЦУ стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний: его кандидатуру поддержало большинство архиереев на Объединительном соборе в Киеве. Кафедральным собором Православной церкви Украины стал Михайловский Златоверхий собор.

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