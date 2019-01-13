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      В Житомирской области община не впустила священников УПЦ МП в храм, разгорелся конфликт: фото

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      В Житомирской области общество не впустило в храм священников УПЦ МП
      В Житомирской области общество не впустило в храм священников УПЦ МП / Фото из открытых источников

      В селе Ворсовка Житомирской области сторонники ПЦУ заблокировали вход в церковь священникам УПЦ МП. Ранее община села на общем собрании решила, что будет переходить в Православную церковь Украины.

      Об этом сообщает "Радио Свобода".

      Читайте также: Возможен ли переход греко-католиков в ПЦУ: ответ главы УГКЦ

      24 канал писал, что ранее первая в Житомирской община бывшей Украинской православной церкви перешла от Украинской православной церкви Московского патриархата в Православную церковь Украины. Однако тогда на официальных ресурсах Житомирской епархии ПЦУ информация о переходе отсутствовала.

      Со своей стороны, священники УПЦ МП утверждают, что присутствующие люди якобы не являются религиозной общиной и не имеют права высказывать такое мнение.

      Зато верующие, поддерживающие переход в ПЦУ, заявляют, что имеют для этого юридические права. Они также опасаются, что церковники могут похитить из храма драгоценности и имущество общины, поэтому и не пускают их.

      Издание отмечает, что впоследствии верующие УПЦ (МП) провели служение перед храмом.

      На Житомирщині громада не впустила священиків УПЦ МП до храму
      Впоследствии верующие УПЦ МП провели богослужение перед храмом / Источник: malininform.com

      К слову, в селе Красноволя Маневицкого района Волыни община, которая перешла в Православнуюй церковь Украины, не пустила в Свято-Михайловский храм епископа УПЦ МП Нафанаила и других священников, которые подчиняются Московскому патриархату.

      К слову, сейчас Православная церковь Украины имеет около 7 тысяч приходов. После Объединительного собора, который состоялся 15 декабря, в ПЦУ решили перейти уже более 40 приходов УПЦ МП во главе со своими священниками. К слову, в интернете создали онлайн-карту, на которой обозначены общины, которые перешли под юрисдикцию Православной церкви Украины от УПЦ Московского патриархата.

      Зато в УПЦ МП уже успели заявить, что совместных с Православной церковью Украины богослужений проводить не будут. При этом после предоставления ПЦУ Томоса в Московском патриархате не видят "площадки для диалога".

      Как создавали Православную церковь в Украине?​
      9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланцев патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. В частности, священнослужители ездили по украинским церквям, разговаривали со священниками. Именно по результатам их отчета, Украине и было принято разрешение на создание Единой Поместной Церкви.

      15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Православная церковь Украины, а предстоятелем ПЦУ стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний: его кандидатуру поддержало большинство архиереев на Объединительном соборе в Киеве. Кафедральным собором Православной церкви Украины стал Михайловский Златоверхий собор.

      Украина получила Томос об автокефалии ПЦУ: смотрите видео

       

      Теги: Новости Украины Новости политики УПЦ МП Новости Житомира Томос Православная церковь Украины Религия
      Источник: 24 Канал
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