В Житомирской области отчим изнасиловал падчерицу
В одном из сел Житомирской области мужчину подозревают в изнасиловании малолетней падчерицы.
Инцидент произошел в Миланском районе Житомирской области, об этом сообщает УУН.
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Мужчину 1985 года рождения задержали по подозрению в изнасиловании падчерицы. Вследствии извращенных действий злоумышленника пострадал девочка 2006 года рождения.
Против мужчины открыто уголовное производство, детали следствия пока не разглашаются.
Напомним, что с начала 2019-го года 32 ребенка пострадали от сексуального насилия. Эта цифра демонстрирует только те случаи, которые поступают в полицию.
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