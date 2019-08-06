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      В Житомирской области отчим изнасиловал падчерицу

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      Под Житомиром отчим изнасиловал падчерицу
      Под Житомиром отчим изнасиловал падчерицу / Ukranews

      В одном из сел Житомирской области мужчину подозревают в изнасиловании малолетней падчерицы.

      Инцидент произошел в Миланском районе Житомирской области, об этом сообщает УУН.

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      Мужчину 1985 года рождения задержали по подозрению в изнасиловании падчерицы. Вследствии извращенных действий злоумышленника пострадал девочка 2006 года рождения.

      Против мужчины открыто уголовное производство, детали следствия пока не разглашаются.

      Напомним, что с начала 2019-го года 32 ребенка пострадали от сексуального насилия. Эта цифра демонстрирует только те случаи, которые поступают в полицию.

      ЗАФИКСИРОВАННЫЕ СЛУЧАИ ПЕДОФИЛИИ В ПРОШЛОМ МЕСЯЦЕ
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      Теги: Криминал Новости криминала и ДТП
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