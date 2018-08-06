В Житомирской области отец убил 8-летнюю дочь и покончил с собой: известна причина

5 августа в Житомирской области мужчина убил свою малолетнюю дочь, а затем покончил жизнь самоубийством. Мужчина оставил предсмертную записку, в которой объяснил, что побудило его к преступлению.

Об этом сообщил начальник Главного управления Нацполиции в Житомирской области Вячеслав Печененко в Facebook.

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5 августа вечером жители села Каменки Житомирского района обнаружили на окраине села в лесном массиве автомобиль Renault Kangoo, в котором были трупы двух человек. Впоследствии выяснилось, что это 34-летний отец и 8-летняя дочь, житомиряне,

– рассказал он.

Правоохранитель сказал, что по предварительной информации, которую полиция собрала на месте происшествия, мужчина убил ребенка, а затем совершил самоубийство.

"Он оставил записку, в которой объяснил свои действия бытовыми неурядицами и недоразумениями в семье", – добавил Печененко.

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства этой трагедии в рамках начатого уголовного производства. Также полиция выясняет причины, побудившие мужчину к совершению преступления. Продолжается расследование.



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