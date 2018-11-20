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      В Житомирской области смертность от инфарктов уменьшилось втрое: известна причина

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      Реперфузионный центр
      Реперфузионный центр / unian.ua

      Через год после открытия реперфузионного центра на Житомирщине врачам удалось спасти 415 жизней, а в целом смертность от инфарктов уменьшилась втрое.

      Об этом сообщает "Рупор Житомира".

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      За год работы реперфузионного центра на базе кардиологического отделения Житомирской областной клинической больницы, показатель лечения инфарктов современными методами вырос до 27,2% (до этого он составлял только 2,5%), а смертность от инфаркта снизилась втрое.

      Врачи отмечают, что такого результата удалось достичь благодаря современным технологиям

      Інфаркт смертність
      Инфаркт миокарда

      Реперфузионный центр в Житомирской области – один из кардиологических центров, которые строит Минздрав Украины и Правительство по всей стране. В таком центре каждый пациент с острым инфарктом, требующем экстренного стентирования, бесплатно и круглосуточно получает необходимое лечение.

      Отметим, что сейчас в Украине в работают 27 реперфузионных центра.


      Все про инфаркт: инфографика

      Что такое реперфузионный центр?
      Отделение в учреждении здравоохранения, где бесплатно проводят коронарное стентирование (восстановление кровотока по артерии сердца) при остром инфаркте миокарда.

      Теги: Здоровая жизнь Лечение Новости Житомира Сердечно-сосудистые заболевания Медицина
      Источник: 24 Канал
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