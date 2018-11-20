В Житомирской области смертность от инфарктов уменьшилось втрое: известна причина
Через год после открытия реперфузионного центра на Житомирщине врачам удалось спасти 415 жизней, а в целом смертность от инфарктов уменьшилась втрое.
Об этом сообщает "Рупор Житомира".
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За год работы реперфузионного центра на базе кардиологического отделения Житомирской областной клинической больницы, показатель лечения инфарктов современными методами вырос до 27,2% (до этого он составлял только 2,5%), а смертность от инфаркта снизилась втрое.
Врачи отмечают, что такого результата удалось достичь благодаря современным технологиям
Инфаркт миокарда
Реперфузионный центр в Житомирской области – один из кардиологических центров, которые строит Минздрав Украины и Правительство по всей стране. В таком центре каждый пациент с острым инфарктом, требующем экстренного стентирования, бесплатно и круглосуточно получает необходимое лечение.
Отметим, что сейчас в Украине в работают 27 реперфузионных центра.
Все про инфаркт: инфографика
Что такое реперфузионный центр?
Отделение в учреждении здравоохранения, где бесплатно проводят коронарное стентирование (восстановление кровотока по артерии сердца) при остром инфаркте миокарда.