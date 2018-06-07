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В Житомирской области со второго этажа больницы выпал пожилой человек

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Со второго этажа больницы выпал пожилой человек
Со второго этажа больницы выпал пожилой человек / Фото из открытых источников

В среду, 6 июня, на Житомирщине 81-летний мужчина выпал со второго этажа Чудновской центральной районной больницы.

Об этом сообщает УНН.

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Около 11:00 часов мужчина выпал со второго этажа больницы и от полученных травм погиб на месте.

Известно, что 2 июня после попытки самоубийства он был госпитализирован с резаными ранами различных частей тела.

Сейчас причины и обстоятельства выясняет полиция в рамках досудебного расследования. Также, есть основания полагать, что это было самоубийство.

Напомним, 5 июня в Киеве на проспекте Лобановского 14-летний подросток покончил жизнь самоубийством, выпрыгнув из окна одного из домов.

Теги: Новости Украины Криминальные новости Жертвы Самоубийство Новости Житомира
Источник: 24 Канал
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