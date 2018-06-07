В Житомирской области со второго этажа больницы выпал пожилой человек
В среду, 6 июня, на Житомирщине 81-летний мужчина выпал со второго этажа Чудновской центральной районной больницы.
Об этом сообщает УНН.
Читайте также: На Житомирщине подростки отравились неизвестным веществом
Около 11:00 часов мужчина выпал со второго этажа больницы и от полученных травм погиб на месте.
Известно, что 2 июня после попытки самоубийства он был госпитализирован с резаными ранами различных частей тела.
Сейчас причины и обстоятельства выясняет полиция в рамках досудебного расследования. Также, есть основания полагать, что это было самоубийство.
Напомним, 5 июня в Киеве на проспекте Лобановского 14-летний подросток покончил жизнь самоубийством, выпрыгнув из окна одного из домов.
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии