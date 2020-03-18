В Житомирской области выделили 45 миллионов гривен на борьбу с коронавирусом

В Житомирской области выделили 45 миллионов гривен из местных бюджетов на предотвращение распространения коронавирусной инфекции. Часть этих средств направят на стимулирование работы медицинских работников.

Такое решение во время брифинга 18 марта озвучила заместитель председателя Житомирской ОГА Наталья Остапченко. Она сообщила, что 45 миллионов гривен будут направлены на обеспечение средствами индивидуальной защиты и другие меры по предотвращению распространения коронавируса в области из городских, районных, областного и бюджетов ОТГ.

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Во время брифинга было отмечено, что ранее на борьбу с распространением коронавируса из резервного фонда области выделили более 1,7 миллиона гривен. Также на средства фонда в больницу приобрели новейший аппарат для диагностики Covid-19.

По словам Натальи Остапченко, в Житомирской области ожидают гуманитарную помощь от предпринимателей и аграриев. Несмотря на то, что сейчас медицинские учреждения имеют индивидуальные средства защиты, эти запасы нужно постоянно накапливать.

В области должны прекратить работу все развлекательные и культурные заведения. Работать на период карантина до 3 апреля остаются аптеки, продуктовые магазины, банки и заправки. Во всех этих общественных заведениях будут распространены памятки с правилами для жителей области о том, как уберечь себя и родных от коронавируса,

– рассказала Наталья Остапченко.

Что известно о коронавирусе на Житомирщине?13 марта в Радомышле умерла 71-летняя женщина, которая накануне приехала из Польши. Перед этим женщина еще ходила в церковь и гостила у родственников во Львове.



В области ввели чрезвычайную ситуацию.



Всего в Украине 14 подтвержденных случаев заражения коронавирусом, два из них – летальные.