17:11
18 март 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 СЕРГЕЙ ШАХОВ КОРОНАВИРУС COVID-19
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 СЕРГЕЙ ШАХОВ КОРОНАВИРУС COVID-19

      В Житомирской области выделили 45 миллионов гривен на борьбу с коронавирусом

      - Читати новину українською

      В Житомирской области выделили 45 миллионов гривен из местных бюджетов на предотвращение распространения коронавирусной инфекции. Часть этих средств направят на стимулирование работы медицинских работников.

      Такое решение во время брифинга 18 марта озвучила заместитель председателя Житомирской ОГА Наталья Остапченко. Она сообщила, что 45 миллионов гривен будут направлены на обеспечение средствами индивидуальной защиты и другие меры по предотвращению распространения коронавируса в области из городских, районных, областного и бюджетов ОТГ.

      Читайте также ВОЗ передала Украине вторую партию тестов на коронавирус

      Во время брифинга было отмечено, что ранее на борьбу с распространением коронавируса из резервного фонда области выделили более 1,7 миллиона гривен. Также на средства фонда в больницу приобрели новейший аппарат для диагностики Covid-19.

      По словам Натальи Остапченко, в Житомирской области ожидают гуманитарную помощь от предпринимателей и аграриев. Несмотря на то, что сейчас медицинские учреждения имеют индивидуальные средства защиты, эти запасы нужно постоянно накапливать.

      В области должны прекратить работу все развлекательные и культурные заведения. Работать на период карантина до 3 апреля остаются аптеки, продуктовые магазины, банки и заправки. Во всех этих общественных заведениях будут распространены памятки с правилами для жителей области о том, как уберечь себя и родных от коронавируса,
      – рассказала Наталья Остапченко.

      Что известно о коронавирусе на Житомирщине?13 марта в Радомышле умерла 71-летняя женщина, которая накануне приехала из Польши. Перед этим женщина еще ходила в церковь и гостила у родственников во Львове.

      В области ввели чрезвычайную ситуацию.

      Всего в Украине 14 подтвержденных случаев заражения коронавирусом, два из них – летальные.


      Штрафы за нарушение карантина / Инфографика 24 канала
      Все о коронавирусе: 12 полезных статей
      сегодня
      Автор: Марина Васильева
      Теги: Новости Украины Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020 Коронавирус Covid-19 Здоровье Новости Житомира
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Предложения партнеров

      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 16:20 Хаос и пробки: каким был первый день без метро и что власть сделала не так
      Юрій Бутусов
      сегодня , 16:10 За умышленное заражение коронавирусом в Украине грозит 8 лет тюрьмы
      Ірина Вихрущ
      сегодня , 10:30 Azure Stack with Kyivstar: преимущества облачной платформы для украинского бизнеса
      17 марта , 16:14 Первые шаги в покере: как найти свою "коронку" и заработать
      сегодня , 16:00 Коронавирус и штрафы: кого и какая ждет ответственность за нарушение карантина
      Інна Жолобович
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук