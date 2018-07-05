В Житомирской области зафиксировали резкое увеличение больных корью

В области за последнюю неделю корью заболели 27 человек, 14 из них – дети. Это на пять случаев больше, чем на прошлой неделе.

Новые случаи регистрировались в Бердичевском, Житомирском, Малинском, Новоград-Волынском, Олевском, Попельнянском, Романовском, Ружинском районах и в самом Житомире, сообщает пресс-служба Лабораторного центра Министерства здравоохранения Украины в Житомирской области.

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В Бердичевском районе продолжается вспышка кори, зарегистрированная среди детей многодетной семьи. К вспышке присоединились контактные дети другой многодетной семьи: заболело всего 18 человек, из них – 17 детей. Все заболевшие дети не привиты из-за отказа родителей,

– говорится в сообщении.

В общем, за 6 месяцев этого года в Житомирской области зарегистрировано 257 случаев кори. Показатель на 100 тысяч населения составляет 20,7. Среди заболевших 111 детей, показатель – 45,9 на 100 тысяч детского населения.

Наиболее уязвимыми к инфекции являются именно дети до 10 лет. Удельный вес взрослых в структуре заболеваемости составляет 57% (заболело 146 человек).

Медики указывают на то, что остается тенденция к постоянному увеличению и дальнейшему распространению случаев по территории области.

Отмечается, что у подавляющего большинства заболевших (172 из 276 зарегистрированных с начала года – 63%) отсутствовали прививки.

Напомним, в Николаевской области от кори умер 8-летний ребенок. Однако в Николаевской областной госадминистрации опровергли информацию, объясняя это тем, что ребенок умер от сепсиса и полиорганной недостаточности на фоне хронического заболевания.

Что такое корь?

Это опасное и очень заразное заболевание, лекарств против которого не существует, а осложнения этой болезни могут иметь смертельные последствия. Дети, которые не получили профилактическую прививку, находятся в зоне риска. Защитить от болезни может только вакцинация.