В Жулянах будет дежурить вертолет, который работал в Конго во время эпидемии Эбола, – Аваков
Украина готова к появлению в стране случаев заражения китайским коронавирусом SARS-CoV-2. В частности, в Жулянах уже начал дежурство вертолет со специальным оборудованием и специалистами, имеющими опыт работы в условиях эпидемии опасного вируса Эбола в Африке.
Об этом в эфире программы "Право на власть" вечером 27 февраля рассказал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.
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Действительно ли Украина готова реагировать на появление коронавируса в стране
"Мы на самом деле технически готовы", – отметил глава МВД. И добавил "немного оптимизма": "В аэропорт в Жулянах специально прибыл вертолет и стал на дежурство. Это вертолет МИ-8, оборудованный для транспортировки инфекционных больных".
Там обученный экипаж и медицинский персонал. Эти люди работали в Конго в 2019 году во время эпидемии Эбола, выполняли работы по эвакуации больных и спасательные операции,
– пояснил Аваков.
По словам главы МВД, за один рейс вертолет может занять 4 – 6 больных и провести их эвакуацию на расстоянии до 1200 километров – "то есть, по сути, на всей территории страны".
Вертолет МИ-8, работавший в Конго в условиях эпидемии вируса Эбола / Скриншот с видео
Министр утверждает, что на вертолете есть команда специалистов, которые готовы работать в наиболее жестких условиях, есть специальные капсулы для транспортировки инфекционных больных и специальные системы обеззараживания и очистки.
Если где-то в труднодоступном месте или больнице, которая недостаточно хорошо оснащена, мы увидим какой-то риск, то в течение 4 – 5 часов этот вертолет способен доставить всех больных. И таким образом мы сможем локализовать ситуацию,
– заверил Аваков.
Также глава МВД ответил на вопрос о выборе места для эвакуации украинцев из Уханя и их обсервации.
Что такое вирус Эбола? Вирус Эбола вызывает лихорадку Эбола, которая входит в перечень болезней, способных серьезно влиять на здоровье населения и быстро распространяться в международных масштабах. Смертность от вируса, по данным ВООЗ, превышает 50%.
В 2019 году от лихорадки Эбола только в Демократической Республике Конго погибли более 2000 человек, а предыдущий вспышка болезни том же регионе унесла жизни 11000 человек.
Почему выбрали для обсервации именно Новые Санжары
"Мы перебирали несколько вариантов, и у нас таких решений было два. Один из них – это объект Нацгвардии, это Санжары. И второй был объект – это жесткий полигон, казармы и так далее", – сообщил министр.
Но, простите, казармы – это все же для солдат, не для гражданских,
– отметил Аваков.
Напомним, 20 февраля из Уханя, эпицентра вспышки коронавируса, прилетели 45 украинцев и 27 иностранцев. Их разместили на обсервацию на 14 дней в Новых Санжарах на Полтавщине.
Всего на обсервации находятся 94 человека (сами эвакуированные, экипаж самолета, который их доставил, сопровождающие лица и глава Минздрава Зоряна Скалецкая).
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