В Жулянах будет дежурить вертолет, который работал в Конго во время эпидемии Эбола, – Аваков

Украина готова к появлению в стране случаев заражения китайским коронавирусом SARS-CoV-2. В частности, в Жулянах уже начал дежурство вертолет со специальным оборудованием и специалистами, имеющими опыт работы в условиях эпидемии опасного вируса Эбола в Африке.

Об этом в эфире программы " Право на власть " вечером 27 февраля рассказал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

К теме: Российские тест-системы на коронавирус в Украине: в СНБО расставили все точки над "і"

Действительно ли Украина готова реагировать на появление коронавируса в стране

"Мы на самом деле технически готовы", – отметил глава МВД. И добавил "немного оптимизма": "В аэропорт в Жулянах специально прибыл вертолет и стал на дежурство. Это вертолет МИ-8, оборудованный для транспортировки инфекционных больных".

Там обученный экипаж и медицинский персонал. Эти люди работали в Конго в 2019 году во время эпидемии Эбола, выполняли работы по эвакуации больных и спасательные операции,

– пояснил Аваков.

По словам главы МВД, за один рейс вертолет может занять 4 – 6 больных и провести их эвакуацию на расстоянии до 1200 километров – "то есть, по сути, на всей территории страны".



Вертолет МИ-8, работавший в Конго в условиях эпидемии вируса Эбола / Скриншот с видео

Министр утверждает, что на вертолете есть команда специалистов, которые готовы работать в наиболее жестких условиях, есть специальные капсулы для транспортировки инфекционных больных и специальные системы обеззараживания и очистки.

Если где-то в труднодоступном месте или больнице, которая недостаточно хорошо оснащена, мы увидим какой-то риск, то в течение 4 – 5 часов этот вертолет способен доставить всех больных. И таким образом мы сможем локализовать ситуацию,

– заверил Аваков.

Также глава МВД ответил на вопрос о выборе места для эвакуации украинцев из Уханя и их обсервации.

Что такое вирус Эбола? Вирус Эбола вызывает лихорадку Эбола, которая входит в перечень болезней, способных серьезно влиять на здоровье населения и быстро распространяться в международных масштабах. Смертность от вируса, по данным ВООЗ, превышает 50%.



В 2019 году от лихорадки Эбола только в Демократической Республике Конго погибли более 2000 человек, а предыдущий вспышка болезни том же регионе унесла жизни 11000 человек.

Почему выбрали для обсервации именно Новые Санжары

"Мы перебирали несколько вариантов, и у нас таких решений было два. Один из них – это объект Нацгвардии, это Санжары. И второй был объект – это жесткий полигон, казармы и так далее", – сообщил министр.

Но, простите, казармы – это все же для солдат, не для гражданских,

– отметил Аваков.