В Жулянах пассажирский самолет при приземлении выкатился за полосу: аэропорт закрыли

В аэропорту "Киев" имени Сикорского" самолет авиакомпании Bravo, выполнявший рейс по маршруту Анталия-Киев, во время приземления выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.

Об этом сообщается на странице аэропорта в Facebook.

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На борту находилось 169 пассажиров, в результате инцидента никто не пострадал. Все пассажиры были эвакуированы и находятся в терминале в зале прилета,

– говорится в сообщении.

Экипаж и специалисты аэропорта ожидают авиационных экспертов и представителей авиакомпании. Принято решение о закрытии аэропорта на 5 часов до 1:00 15 июня.

Отметим, что в это время время в столице был сильный ливень, поэтому на аварию могли повлиять неблагоприятные погодные условия.



Фото Ростислав Данилейко / Украинская правда