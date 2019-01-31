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      В зоне ООС на Донбассе заработало первое подразделение медицинской эвакуации: видео

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      Первое подразделение медицинской эвакуации
      Первое подразделение медицинской эвакуации / Кадр из видео

      В зоне проведения Операции объединенных сил на Донбассе начало работать первое экспериментальное подразделение медицинской эвакуации. На базе военно-медицинского учреждения ВСУ сформировали первые экипажи с соответствующим техниким и медицинским оборудованием.

      В дальнейшем военные планируют создать единый орган управления процессом медицинской эвакуации в боевых условиях, сообщили в Минобороны.

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      "Медицинский батальон будет той самой структурой, которая будет способна работать, как внутренняя спасательная служба Вооруженных сил. В саму идею мы вложили то, что люди, какое бы они не имели желание спасать, могут спасать только имея такую ​​возможность – техническую, комплектование расходными материалами, медицинским оборудованием", – рассказал военнослужащий ВСУ Илья Лысенко.

      Для нового подразделения армия США передала специальные рюкзаки, чтобы правильно организовать медицинскую эвакуацию. В рюкзаках содержатся медикаменты, медицинские расходные материалы и даже сложные портативные носилки.

      Такое подразделение планируется создать в каждом полевом и стационарном военном госпитале Украины.

      Смотрите видео о первом подразделении медицинской эвакуации:

       

      Теги: Новости Украины Вооруженные силы Украины Лечение Здоровье Медицина Операция Объединенных сил Война на Донбассе Міністерство оборони України
      Источник: 24 канал
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