Вадим Новинский: Закон о выборах – это сокрушительный удар по политической коррупции

Закон о выборах – это сокрушительный удар по политической коррупции, поскольку он отменяет мажоритарную систему. Об этом заявил лидер движения "Партия мира" Вадим Новинский в эфире программы "Сегодня" на телеканале "Украина" в пятницу, 17 августа.

"Для парламента самым важным заданием на новую сессию должно стать принятие законов, устанавливающих мир в Украине. И не один депутат не может считать свою работу удовлетворительной, пока в Украине идет война", – отметил оппозиционный политик

Вадим Новинский подчеркнул, что принятие закона о выборах также является очень важным заданием для парламентариев на следующей сессии

"Этот закон – это сокрушительный удар по политической коррупции, потому что он упраздняет мажоритарную систему. На прошлых выборах мы видели, как нынешняя власть очень «эффективно» использовала мажоритарную систему для политической коррупции", – заявил народный депутат.

Он убежден, что все здравомыслящие партии должны проголосовать за изменения в избирательную систему Украины.

"Закон прогрессивный и мы его будем поддерживать", – сказал Вадим Новинский

Также политик добавил, что депутаты его политической силы подготовили более 400 поправок к этому законопроекту.

"Мы выступаем за увеличение проходного барьера для политических партий до 5% (законопроектом №3112-1, проголосованном парламентом в первом чтении, проходной барьер предлагается установить на уровне 4 %, – ред.). Еще один важный момент, наши правки позволят провести выборы с учетом мнения временно перемещенных лиц. Эти люди должны иметь право реализовать свой гражданский долг и принять участие в голосовании. Также мы выступаем за ужесточение ответственности за подкуп избирателей и фальсификацию результатов выборов", – подчеркнул Вадим Новинский.