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Вадим Рабинович, который жил только на зарплату депутата, проиграл 500 тысяч евро в суде

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Вадим Рабинович проиграл 500 тысяч евро в суде
Вадим Рабинович проиграл 500 тысяч евро в суде / 24 канал

Суд высшей инстанции во французском городе Ницца удовлетворил иск группы компаний Льовочкиных против народного депутата Вадима Рабиновича. Суд постановил взыскать с проигравшей стороны, судебные и другие расходы. И на этом неприятности вероятного кандидата в президенты Украины не закончились.

Об этом сообщило информационное агентство Interfax-Украина.

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Интерфакс имеет копию решения суда, в котором указано, что Вадим Рабинович не имел полномочий действовать от имени государства Украина и получать разрешение на временную судебную ипотеку на собственность компаний на территории Франции. Следовательно, суд указал, что Рабинович безосновательно присвоил себе право обращаться в иностранный суд от имени Украины, а затем отменил разрешение на временную регистрацию судебной ипотеки.


Вадим Рабинович потерял 500 тысяч евро в суде

Теперь Рабинович обязан уплатить штрафы в объеме по три тысячи евро народному депутату Юлии Левочкиной и двум компаниям. Но самое худшее – это потеря 400 тысяч евро, которые бизнесмен и политики заплатили за регистрацию судебной ипотеки во Франции. А теперь еще и правительству страны нужно будет оплатить процедуру снятия этой ипотеки. Да и это еще не все проблемы потенциального кандидата в президенты Украины.

Мы будем требовать от Рабиновича во французском суде компенсацию причиненного вреда деловой репутации наших клиентов и причиненных убытков. Я допускаю дальнейшее преследование Рабиновича за злонамеренное использование французского правосудия,
– заявил адвокат Дэн Шефет, который представлял интересы Левочкиной и ее компаний.

К слову, согласно декларации Вадима Рабиновича – за весь 2017 год его доход составил 213 тысяч гривен.

Напомним, между пророссийскими политиками Вадимом Рабиновичем и Юрием Бойко продолжается борьба за статус единого кандидата в президенты Украины от оппозиции и партии "Оппозиционный блок" и "За жизнь" не едины в этом вопросе. В так называемой "группе Левочкина" таким кандидатом бесспорно является Юрий Бойко, Ахметов много лет поддерживал и продвигал Александра Вилкула, а вот ближайшим к Вадиму Рабиновичу есть – Виктор Медведчук.

Теги: Новости Украины Новости политики Сергей Левочкин Новости Франции Вадим Рабинович
Источник: 24 Канал
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