Сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Что известно о "вагнеровце", который убил своего знакомого

Орджоникидзевский районный суд Уфы 21 мая принял решение о заключении под стражу 43-летнего Евгения Шадрина, которого подозревают в убийстве 48-летнего Дмитрия Кирюшкина.

Срок его ареста – один месяц и 29 суток, до 18 июля 2025 года. Однако решение суда пока не вступило в силу.

По информации следствия, 11 мая Шадрин пригласил Кирюшкина в коммунальную квартиру на улице Кольцевая, где они распивали алкоголь. Между мужчинами возник конфликт, в ходе которого подозреваемый нанес потерпевшему многочисленные удары, в частности по жизненно важным органам, что привело к смерти. Чтобы скрыть преступление, он расчленил тело, сложил останки в пакеты и оставил в своей комнате, где хранил их до момента задержания 18 мая.

Ранее росСМИ сообщали, что Шадрин – бывший боец ЧВК "Вагнер" и участвовал в войне против Украины. Он был задержан после жалоб соседей на сильный трупный запах. В прошлом он неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в частности за убийство.