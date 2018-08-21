Вайнона Райдер вышла замуж за Киану Ривза 26 лет назад

Американская актриса украинского-еврейского происхождения Вайнона Райдер рассказала, что вышла замуж за Киану Ривза в 1992 году.

На съемки фильма "Дракула" (1992), в котором актеры исполнили главные роли, режиссер Фрэнсис Форд Коппола пригласил настоящего румынского священника. Об этом сообщает издание Entertainment Weekly.

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Вскоре в прокате стартует романтическая комедия "Как женить холостяка", главные роли в которой исполнили Вайнона Райдер и Киану Ривз. Известно, что актеры уже успели поработать в нескольких проектах вместе.



Интересно, что до премьеры новой ленты, Вайнона Райдер заявила, что ее и Ривза связывает брак.

Мы поженились в "Дракуле". Клянусь, мне кажется, мы действительно женаты. В той сцене Фрэнсис пригласил настоящего румынского священника. Мы отсняли сцену, а он провел всю церемонию. Так что мне кажется, что мы женаты,

– призналась актриса.



Вайнона Райдер и Киану Ривз в 1989 году