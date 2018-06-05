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Вайнштейн официально не признает себя виновным в изнасиловании и сексуальных домогательствах

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Харви Вайнштейн
Харви Вайнштейн / GettyImages

Скандальный продюсер Харви Вайнштейн, которого обвиняют в домогательствах и сексуальном насилии, официально не признает себя виновным в этом.

Во вторник, 5 мая, суд в Нью-Йорке рассматривал дело Харви Вайнштейна. Об этом сообщает The New York Times.

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Отмечается, что продюсер отказался признавать себя виновным по трем уголовным делам, которые ведут правоохранители.

Напомним, что Вайнштейна задержали в пятницу, 25 мая, из-за обвинения в изнасиловании одной женщины и принуждении другой к оральному сексу. По данным СМИ, арест, вероятно, связан с обвинениями актрисы Лючии Эванс, которая рассказала о домогательствах Вайнштейна в интервью газете New York Times осенью прошлого года.

Сначала судебное заседание было назначено на 30 июля, но эту дату отменили и перенесли на начало июня.

Теги: LifeStyle Секс-скандал Харви Вайнштейн
Источник: 24 Канал
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