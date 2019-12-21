Ваканда таки существует: Минсельхоз США приобщил в список торговых партнеров вымышленную страну
Министерство сельского хозяйства США признало выдуманную страну Ваканду партнером в свободной торговле. Там поспешили с заявлением – ситуация является досадной случайностью.
Так, королевство Ваканда добавили в список случайно во время тестирования персонала. Об этом BBC в комментарии заверил представитель Минсельхоза США.
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Интересно, что в онлайн-трекере тарифов министерства размещен подробный список товаров, которыми торговали две страны. Среди прочего там указаны: утки, ослы и коровы.
После того как список удалили, представитель министерства заявил, что список товаров Ваканды добавили как тестовый файл для работников, который никогда не должен был быть опубликован.
Вымышленная страна Ваканда/ кадр из фильма
Что известно о Ваканде?Это – вымышленная африканская страна из вселенной комиксов Marvel. Ваканда – родина супергероя Черной пантеры. Ее существование засекречено от всего мира, поскольку только здесь есть залежи редкого и очень прочного металла вибраниума. Благодаря ему и полной изоляции от остального мира технологическое развитие Ваканды опережает остальной мир.