Ваканда таки существует: Минсельхоз США приобщил в список торговых партнеров вымышленную страну

Министерство сельского хозяйства США признало выдуманную страну Ваканду партнером в свободной торговле. Там поспешили с заявлением – ситуация является досадной случайностью.

Так, королевство Ваканда добавили в список случайно во время тестирования персонала. Об этом BBC в комментарии заверил представитель Минсельхоза США.

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Интересно, что в онлайн-трекере тарифов министерства размещен подробный список товаров, которыми торговали две страны. Среди прочего там указаны: утки, ослы и коровы.

Wakanda is listed as a US free trade partner on the USDA website?? pic.twitter.com/xcq1OFTIPh — Francis Tseng (@frnsys) December 18, 2019

После того как список удалили, представитель министерства заявил, что список товаров Ваканды добавили как тестовый файл для работников, который никогда не должен был быть опубликован.



Вымышленная страна Ваканда/ кадр из фильма

Что известно о Ваканде?Это – вымышленная африканская страна из вселенной комиксов Marvel. Ваканда – родина супергероя Черной пантеры. Ее существование засекречено от всего мира, поскольку только здесь есть залежи редкого и очень прочного металла вибраниума. Благодаря ему и полной изоляции от остального мира технологическое развитие Ваканды опережает остальной мир.