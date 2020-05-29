Техно Lifestyle Здоровье Спорт Дом Агро Дизайн Инвестиции Недвижимость Вкусно Покер Auto Красота Семья Учеба Likar Афиша
more
СТРЕЛЬБА В БРОВАРАХ ИЗНАСИЛОВАНИЕ В КАГАРЛИКЕ КОРОНАВИРУС COVID-19
Прямая трансляция на
Последние выпуски
СТРЕЛЬБА В БРОВАРАХ ИЗНАСИЛОВАНИЕ В КАГАРЛИКЕ КОРОНАВИРУС COVID-19

Вакарчук обнародовал декларацию: Land Rover, рояль и 3,7 миллиона гривен доходов

- Читати новину українською
Вакарчук показал декларацию за 2019: сколько заработал, чем владеет
Вакарчук показал декларацию / ukrinform.ua

Экс-глава партии "Голос" Святослав Вакарчук задекларировал свои доходы и расходы за 2019 год. Он заработал около 3,7 миллиона гривен, а потратил 6,7 миллионов. Певец внес в декларацию информацию о дорогостоящем Land Rover, рояле Bechstein и счетах в иностранных банках.

Вакарчук задекларировал движимое и недвижимое имущество, доходы, дивиденды, акции и наличные, свидетельствуют данные в Реестре электронных деклараций.

Узнайте больше Вакарчук – уже не глава "Голоса": биография политика и музыканта

Недвижимость семьи Вакарчука

  • В собственности нардепа есть две квартиры в Киеве, площадью – 69 и 476 квадратных метров.
  • Его жена Ляля Фонарева владеет еще одной квартирой в столице на 186 квадратных метров.
  • Вакарчук задекларировал также ее садовый дом площадью 121 квадратный метр и земельный участок на 598 квадратных метров на Киевщине.
  • У певца и его жены есть платные паркоместа. Также они арендуют два нежилых помещения в Киеве, площадью – 18 и 120 квадратных метров.

Движимое имущество политика

  • Вакарчук задекларировал рояль марки Bechstein (модель А 160), приобретенный в 2013 году. Однако его стоимость не указал.
  • Его жена владеет ювелирным комплектом (серьги, цепочка с кулоном, браслет и кольцо) Tiffany. Информации о стоимости тоже нет.
  • Супруги имеют 4 автомобиля: BMW 528I 2012 года (590 тысяч гривен), Land Rover 2015 года (3 миллиона 169 тысяч гривен), BMW G32 640i xDrive 2018 года (2 миллиона 71 тысяча гривен) и Renault Laguna 2.0.

Акции и компании певца и его жены

  • Вакарчук имеет 1 миллион 150 тысяч акций в компании "Стахановский завод ферросплавов". А также 1 тысячу акций в "Мариупольском заводе тяжелого машиностроения".
  • Он владеет компаниями: "Суперсимметрия", "Африка", Амбер Продакшн (Швейцария), "Агат Штифтунг" (Лихтенштейн) и Благотворительный фонд Святослава Вакарчука "Люди будущего".
  • Ляля Фонарева владеет компаниями: "Лулу", "Эфир", "Студия Владимир Тарасюк", "Дом 911".
  • Кроме того, певец задекларировал больше десятка торговых марок и 8 интернет-доменов.

Читайте также 11 малоизвестных песен Океана Эльзы, которые вас удивят

Гонорары, дивиденды, деньги на счетах

  • За 2019 год депутат получил 670 тысяч процентов в банке "Райффайзен банк Аваль", 300 тысяч гонораров, 2,5 миллиона дивидендов с "Суперсимметрии", 6 тысяч роялти, 170 тысяч зарплаты и 44,5 тысячи от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав.
  • В общем Вакарчук заработал примерно 3 миллиона 700 тысяч гривен.
  • Его жена получила 250 тысяч от предпринимательства, 98 тысяч заработной платы, а также 475 тысяч в виде "прироста средств на счете в связи управлением денежными активами".
  • На счету Вакарчука есть 3 миллиона 35 тысяч гривен, 12 тысяч долларов в Bank of America, портфель активов в управлении в швейцарском банке Banque Pictet & Cie SA стоимостью 1,16 миллиона долларов, а также 1 993 гривен, 36 долларов и 122 евро в Приватбанке.
  • У Фонаревой есть 309 тысяч долларов и почти три тысячи швейцарских франков в банке Union Bancaire Privee.
  • Наличными у Вакарчука хранятся 1,8 миллиона гривен, 230 тысяч долларов, 137 тысяч евро. У Фонаревой наличными 43,7 тысячи долларов и 352 тысячи гривен.

Расходы депутата

  • Певец задекларировал несколько расходов по договору об оказании услуг на общую сумму примерно 6 миллионов 722 тысячи гривен.
  • Среди них – взнос в поддержку партии "Голос" в мае 2019 года. Сумма – 1 миллион 669 тысяч гривен. А также 1 миллион 667 тысяч – платеж за приобретение автомобиля.

Обратите внимание! В марте 2020 года Святослав Вакарчук уступил место главы партии "Голос" Кире Рудык. Между тем политик и музыкант остается лидером политсилы и обещает продолжать ее развитие.

Автор: Олег Терещенко
Теги: Новости Украины LifeStyle Деньги Зарплата Транспорт Банки Партия Голос Святослав Вакарчук - новости Музыка Новости политики
Комментарии
powered by lun.ua
Предложения партнеров
Комментарии
Главные новости
Последние Новости
Больше новостей
Публикации
"Зеленый" свет для преступников в погонах
28 мая , 21:30 "Зеленый" свет для преступников в погонах
Уляна Супрун
Смерть или женитьба: как наказывают насильников в разных странах
28 мая , 20:48 Смерть или женитьба: как наказывают насильников в разных странах
Ярослав Голобородько
Рынок картофеля: пока украинская гниет, покупаем импортную и техническую
28 мая , 08:45 Рынок картофеля: пока украинская гниет, покупаем импортную и техническую
Анатолій Яворський