Вакарчук обнародовал декларацию: Land Rover, рояль и 3,7 миллиона гривен доходов

Экс-глава партии "Голос" Святослав Вакарчук задекларировал свои доходы и расходы за 2019 год. Он заработал около 3,7 миллиона гривен, а потратил 6,7 миллионов. Певец внес в декларацию информацию о дорогостоящем Land Rover, рояле Bechstein и счетах в иностранных банках.

Вакарчук задекларировал движимое и недвижимое имущество, доходы, дивиденды, акции и наличные, свидетельствуют данные в Реестре электронных деклараций. Узнайте больше Вакарчук – уже не глава "Голоса": биография политика и музыканта Недвижимость семьи Вакарчука В собственности нардепа есть две квартиры в Киеве , площадью – 69 и 476 квадратных метров.

, площадью – 69 и 476 квадратных метров. Его жена Ляля Фонарева владеет еще одной квартирой в столице на 186 квадратных метров.

в столице на 186 квадратных метров. Вакарчук задекларировал также ее садовый дом площадью 121 квадратный метр и земельный участок на 598 квадратных метров на Киевщине.

площадью 121 квадратный метр и на 598 квадратных метров на Киевщине. У певца и его жены есть платные паркоместа. Также они арендуют два нежилых помещения в Киеве, площадью – 18 и 120 квадратных метров. Движимое имущество политика Вакарчук задекларировал рояль марки Bechstein (модель А 160), приобретенный в 2013 году. Однако его стоимость не указал.

(модель А 160), приобретенный в 2013 году. Однако его стоимость не указал. Его жена владеет ювелирным комплектом (серьги, цепочка с кулоном, браслет и кольцо) Tiffany. Информации о стоимости тоже нет.

(серьги, цепочка с кулоном, браслет и кольцо) Tiffany. Информации о стоимости тоже нет. Супруги имеют 4 автомобиля: BMW 528I 2012 года (590 тысяч гривен), Land Rover 2015 года (3 миллиона 169 тысяч гривен), BMW G32 640i xDrive 2018 года (2 миллиона 71 тысяча гривен) и Renault Laguna 2.0. Акции и компании певца и его жены Вакарчук имеет 1 миллион 150 тысяч акций в компании "Стахановский завод ферросплавов". А также 1 тысячу акций в "Мариупольском заводе тяжелого машиностроения".

в компании "Стахановский завод ферросплавов". А также в "Мариупольском заводе тяжелого машиностроения". Он владеет компаниями : "Суперсимметрия", "Африка", Амбер Продакшн (Швейцария), "Агат Штифтунг" (Лихтенштейн) и Благотворительный фонд Святослава Вакарчука "Люди будущего".

: "Суперсимметрия", "Африка", Амбер Продакшн (Швейцария), "Агат Штифтунг" (Лихтенштейн) и Благотворительный фонд Святослава Вакарчука "Люди будущего". Ляля Фонарева владеет компаниями : "Лулу", "Эфир", "Студия Владимир Тарасюк", "Дом 911".

: "Лулу", "Эфир", "Студия Владимир Тарасюк", "Дом 911". Кроме того, певец задекларировал больше десятка торговых марок и 8 интернет-доменов. Читайте также 11 малоизвестных песен Океана Эльзы, которые вас удивят Гонорары, дивиденды, деньги на счетах За 2019 год депутат получил 670 тысяч процентов в банке "Райффайзен банк Аваль", 300 тысяч гонораров, 2,5 миллиона дивидендов с "Суперсимметрии", 6 тысяч роялти, 170 тысяч зарплаты и 44,5 тысячи от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав.

В общем Вакарчук заработал примерно 3 миллиона 700 тысяч гривен.

Его жена получила 250 тысяч от предпринимательства, 98 тысяч заработной платы, а также 475 тысяч в виде "прироста средств на счете в связи управлением денежными активами".

250 тысяч от предпринимательства, 98 тысяч заработной платы, а также 475 тысяч в виде "прироста средств на счете в связи управлением денежными активами". На счету Вакарчука есть 3 миллиона 35 тысяч гривен, 12 тысяч долларов в Bank of America, портфель активов в управлении в швейцарском банке Banque Pictet & Cie SA стоимостью 1,16 миллиона долларов, а также 1 993 гривен, 36 долларов и 122 евро в Приватбанке.

есть 3 миллиона 35 тысяч гривен, 12 тысяч долларов в Bank of America, портфель активов в управлении в швейцарском банке Banque Pictet & Cie SA стоимостью 1,16 миллиона долларов, а также 1 993 гривен, 36 долларов и 122 евро в Приватбанке. У Фонаревой есть 309 тысяч долларов и почти три тысячи швейцарских франков в банке Union Bancaire Privee.

309 тысяч долларов и почти три тысячи швейцарских франков в банке Union Bancaire Privee. Наличными у Вакарчука хранятся 1,8 миллиона гривен, 230 тысяч долларов, 137 тысяч евро. У Фонаревой наличными 43,7 тысячи долларов и 352 тысячи гривен. Расходы депутата Певец задекларировал несколько расходов по договору об оказании услуг на общую сумму примерно 6 миллионов 722 тысячи гривен.

Среди них – взнос в поддержку партии "Голос" в мае 2019 года. Сумма – 1 миллион 669 тысяч гривен. А также 1 миллион 667 тысяч – платеж за приобретение автомобиля. Обратите внимание! В марте 2020 года Святослав Вакарчук уступил место главы партии "Голос" Кире Рудык. Между тем политик и музыкант остается лидером политсилы и обещает продолжать ее развитие.