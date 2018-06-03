Вакарчук – сам свой проект, – Стаховский

Музыкант Святослав Вакарчук является очень умным и начитанным человеком. В то же время он имеет в обществе огромный статус, однако неизвестно, будет ли он все же участвовать в президентских выборах.

Такое заявление сделал известный украинский теннисист Сергей Стаховский, передает 112.ua.

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"Считаю, что господин Вакарчук в том статусе, в котором он сейчас находится, – сам свой проект. Мне кажется, он зарабатывает достаточно. Ему ни один Сорос не нужен. Кем он готовится стать, я не знаю", – подчеркивает спортсмен.

По его словам, они встречались несколько раз и сейчас поддерживают дружеские отношения.

"И если есть человек, в кругу которого я считаю себя полным идиотом, то это, наверное, Вакарчук. Хорошо, даже не идиотом, а реально неначитаным идиотом. Человек имеет такой огромный объем знаний и такую серьезную начитанность, что мне просто иногда бывает стыдно, что я мало читаю", – говорит теннисист.

Также Стаховский, который сейчас демонстрирует достаточно активную гражданскую позицию, прокомментировал вероятность уйти в политику после завершения теннисной карьеры.

Если бы у меня был статус Вакарчука... Грубо говоря, если бы я был таким маленьким Соросканом в Украине, то я мог бы себе это позволить, а так наша политика – ты должен лечь под кого-то, чтобы куда-то попасть. Меня такие расклады не устраивают. Если у тебя есть финансирование свое, грубо говоря, если бы я был Роджером Федерером, мог бы основать сам свою партию и сам за нее заплатить – это одно дело, но когда ты идешь в политику на чьи-то деньги, то потом ты этому кому-то должен что-то и как-то возвращать... А это уже является совсем не тем, что я себе представляю и как должны работать эти вещи,

– добавляет он.

Правда, как отметил украинский чемпион, у него был опыт баллотирования в Совет директоров Федерации тенниса.

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"Я был одним из 12 кандидатов. Я имел право голоса, но голосовал не за себя, а за другого кандидата. Я просто 6 лет провел в совете игроков, и это такая ступенька, где достаточно трудно доводить свои идеи до конца. Надеюсь, у человека, которого избрали, все получится. Я сейчас нахожусь в совете игроков, но после Уимблдона срок моих полномочий заканчивается. Пока остановлюсь на этом", – констатировал он.

Напомним, ранее Святослав Вакарчук заявлял, что его присутствие в рейтингах на должность Президента Украины – это вина политиков и политтехнологов, которые почему-то решили его туда включить.