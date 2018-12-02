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      Вакарчук ездил в Крым перед оккупацией: музыкант обнародовал детали неизвестной ранее истории

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      Лидер ОЭ Святослав Вакарчук рассказал о тайной поездке в Крым
      Лидер ОЭ Святослав Вакарчук рассказал о тайной поездке в Крым / 24 канал

      Лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук утверждает, что он посещал Крым накануне российской оккупации полуострова. Как подчеркнул он, это была его собственная инициативах.

      Соответствующие его слова передает ресурс "Крым. Реалии".

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      Я впервые решил рассказать эту историю сейчас. Это было 8 марта 2014 года. Я понимал, что очень серьезные вещи происходили в Крыму. Я по собственной инициативе прилетел в Симферопольский аэропорт. На самом выходе меня заблокировала так называемая "крымская самооборона", которая с одной стороны вела себя корректно, но дала понять, что меня никуда не пустит,
      – рассказал исполнитель.

      По его словам, дальше был очень сложный день, который прошел с разным успехом.

      "Но, буквально через 30 минут, после того, как я оказался в этом аэропорту, приехала большая группа наших братьев – крымских татар, узнав, что я нахожусь там, приехали меня защитить", – говорит Вакарчук.

      В то же время музыкант добавил, к счастью, его защищать не нужно было.

      "Но я запомню этот момент навсегда. Их поддержка, то, что они пришли ко мне и сказали: "Мы – с вами"– я не забуду этого никогда ... В тот момент я почувствовал, что есть украинская политическая нация" , – подытожил фронтмен "Океана Эльзы".

      Напомним, ранее Святослав Вакарчук эмоционально комментировал годовщину Революции Достоинства. В частности, он призвал украинский народ не ссориться. Также музыкант заявил, "когда наступает время, страна знает сколько нас".

      Теги: Новости Украины LifeStyle Музыка История Аннексия Крыма Новости Крыма Святослав Вакарчук Новости политики
      Источник: 24 Канал
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