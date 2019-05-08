Вакарчук идет на выборы: что известно о команде, спонсорах и политических объединениях

О походе Святослава Вакарчука на парламентские выборы заявили в двух украинских СМИ. Мол, уже собирает команду, есть штаб, а официально объявит о своем плане через неделю.

В пресс-службе артиста пока не комментируют, но говорят его соратники.

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По информации СМИ, музыкант официально объявит об этом 16 мая и даже покажет команду. На свои источники ссылаются на телеканале ICTV Виктора Пинчука и в издании "Новое время".

Вакарчук ведет переговоры с рядом так называемых лидеров общественного мнения с раскрученными аккаунтами в Facebook, которые очень популярны в медиа, которые могут к программе и идее Вакарчука собрать максимально внимания либерального и по-своему прогрессивного,

– сказал журналист издания "Новое время" Иван Верстюк.

Среди них, наверняка, будет и руководитель антикоррупционной организации Transparency International Ярослав Юрчишин.

Исполнительный директор Transparency International Украина Ярослав Юрчишин

Он не скрывает, что с Вакарчуком сотрудничает. Активно советовать начал после первого тура выборов президента. Ведь музыкант со своим политическим проектом еще не определился.

Я на самом деле долгое время коммуницирую со Святославом Вакарчуком. Не о конкретных технических шагах, а о самой логике попадания в политику, – рассказал исполнительный директор Transparency International Украина Ярослав Юрчишин.

Еще одна вероятная фамилия команды Вакарчука – экс-заместитель министра экономики Юлия Клименко. Журналисты "Нового времени" пишут, она возглавит штаб.



Экс-заместитель министра экономики Юлия Клименко

Помещение будущей политсилы разместили в офисе музыканта недалеко от здания Верховной Рады – в бизнес-центре Horizon.

Спонсировать партию Святослава Вакарчука, по нашим источникам, будет инвестор Томаш Фиала. Но финансирует ли политические планы Вакарчука, он пока не говорит.



Генеральный директор украинской инвестиционной компании "Dragon Capital" Томаш Фиала

Многие бизнесмены начинают понимать, что если они не будут часть денег вкладывать в демократические силы, то без этого Украина не будет меняться,

– прокомментировал генеральный директор украинской инвестиционной компании "Dragon Capital" Томаш Фиала.

Лидер "Океана Эльзы" может объединить вокруг себя и другие демократические движения. Ярослав Юрчишин говорит, переговоры продолжаются, но определенности пока нет. Ждут инаугурации.

Если показать способность объединиться, то есть шанс получить большинство и занять какие-то политические роли в руководстве страны,

– отметил исполнительный директор Transparency International Украина Ярослав Юрчишин.

О возможном объединении Вакарчука с уже созданными политсилами говорят и в партии "Сила людей". Ее глава политолог Александр Солонтай предполагает, что все будет зависеть от судьбы этого созыва Рады. Если Владимир Зеленский ее распустит – Вакарчук будет искать поддержки. Если выборы все же будут очередными – успеет сформировать собственную партию. А это позволит обновить Верховную Раду.

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Вакарчук политические планы сначала отрицал. Потом намекнул, что он "в деле". Но в январе развеял главную интригу президентских выборов. Этим, предполагают эксперты, разочаровал часть своих избирателей. Еще в прошлом году ему обещали более 7%. Теперь же, по данным апрельских опросов Киевского международного института социологии, он может набрать около 1,5% процента поддержки.

Весь антиполитический избиратель или избиратель, который хотел голосовать за антиполитика, он направил свою приверженность на Зеленского. Думаю, что у него будут серьезные проблемы с преодолением избирательного барьера,

– отметил политолог Михаил Басараб.

Для Вакарчука это будет второй поход в политику. Впервые в Верховную Раду попал в ноябре 2007 вместе с политсилой тогдашнего президента Ющенко. И продержался почти год – в декабре 2008 сам отказался от мандата.

Каковы данные последних соцопросов относительно парламентских выборов?Согласно исследованию, проведенному Киевским международным институтом социологии с 9 по 14 апреля, среди тех избирателей, которые уже определились с выбором и планируют прийти на выборы, проценты распределяются так: "Слуга народа" – 25,9%. "Оппозиционная платформа –"За жизнь" – 15,7%. Блок Петра Порошенко "Солидарность"– 13,9%. ВО "Батькивщина" – 12,1%. "Гражданская позиция" – 5,1%. "Сила и Честь" – 5%. Еще две партии близки к проходному барьеру: Радикальная партия Олега Ляшко (4,8%) и ВО "Свобода" (4,6%). За условный "Блок Святослава Вакарчука" готовы проголосовать 1,5% избирателей.

Социологические опросы относительно парламентских выборов