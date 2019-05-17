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      КОАЛИЦИЯ ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК
      Юрий Бутусов

      Вакарчук может объединить вокруг себя оппозицию президенту Зеленскому

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      Святослав Вакарчук и Владимир Зеленский
      Святослав Вакарчук и Владимир Зеленский / Фото из открытых источников

      Святослав Вакарчук представил новую партию, и будущая парламентская кампания имеет все шансы стать противостоянием двух политических проектов – артиста Зеленского и артиста Вакарчука.

      Они имеют шансы стать основными игроками на выборах, возглавить партийные рейтинги – хотя, безусловно, рейтинговые авансы надо оправдать и отработать в ходе кампании, ничего гарантированного нет.

      Выдвижения Зеленского и Вакарчука – это очень антироссийский и антитоталитарный феномен. В Украине возможно то, что невозможно в соседней царской федерации. Гражданское общество дает поддержку людям, которые олицетворяют антисистемность, не связаны с государством, популярность которых основана не на власти.

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      В современном информационном обществе репутационный капитал является главной политической ценностью. Это стержень, без которого самый технологичный политический проект не может взлететь.

      Открытость, прозрачность, понятность. Это составные части нового лидерства. Безусловно, перевес получит тот, кто к рейтингу, популярности и доверию добавит способность объединять, структуру управления, которая способна реализовать планы в конкретные шаги и действия. Качественные коммуникации, команда, способная создать доверие, стратегии структурных изменений. Новая эпоха.

      Думаю, партия Вакарчука имеет шансы объединить под своим флагом очень многие демократические проевропейские проекты – если, конечно, стратегия объединения будет проводиться. Вакарчук имеет возможность объединить вокруг себя оппозицию новому президенту Зеленскому и его партии "Слуга народа". Конечно, при этом Святослав нанесет удар по планам Петра Порошенко, который намерен вернуться во власть на парламентских выборах с новым проектом политической партии.

      Но и вообще политическая карта будет перекроена. Острый запрос на изменения требует презентации людей будущего.

      При этом, полагаю, что спрос будет в новых проектах и на определенное число тех политиков, кто сейчас в правительстве и парламенте. Думаю, что новые проекты будут все равно вынуждены опираться на определенное число профессиональных политиков, которые уже имеют опыт работы во власти, и не засвечены в больших коррупционных скандалах. Потому что политика требует провайдеров во многих сферах, запросы общества усложняются, нужны люди, способные строить постоянно действующие политические партии, работать в регионах, готовить проекты решений и их выполнять. У нас еще слишком маленький политический класс, слишком мало управленцев, слишком мало коммуникаторов. Выборы-2019 показывают низкую профессиональную компетентность власти и политической системы, ее уязвимость.

      Конечно, энергия многих действующих политиков и их ресурсы будут направлены на получение персонального убежища на мажоритарных округах.

      Сегодня новая политика – это значит думать более гибко и строить более прочно. Да, лидерство сегодня это не харизма и ежеминутные решения – это флаг. Потому что центром планирования политики в новом мире будет не лидер – а ее потребитель.

      Новая политическая стратегия должна начинаться с предложения будущего для обычного избирателя и гражданина. Любая инициатива, потребитель которой не видит перспективы для себя – обречена на провал.

      И то, что популярность и доверие к Зеленскому и Вакарчуку сегодня делают их фаворитами, завтра может сделать их еще более уязвимыми. Потому что власть – это кредит доверия, который дисконтируется с первого дня, и даже сохраняя власть можно очень быстро стать политическим банкротом.

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      Автор: Юрий Бутусов
      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Святослав Вакарчук Парламентские выборы 2019 Публикации Выборы Президента 2019
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