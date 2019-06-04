Вакарчук, Луценко и Гройсман: как политики реагируют на убийство мальчика полицейскими

Украинские политики уже начали реагировать на циничную стрельбу пьяных полицейских, которая привела к смерти пятилетнего мальчика Кирилла Тлявова. В целом, они выражают свои соболезнования и отмечают проваленную реформу правоохранительных органов.

Отметим, что ребенок умер в больнице из-за огнестрельного ранение, нанесенного пьяными патрульными полицейскими в Переяславе-Хмельницком.

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Политики выражают слова скорби из-за трагической смерти 5-летнего мальчика.

Так, музыкант и лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук заявил, что это катастрофа – когда за "гнилую правоохранительную систему" дети платят жизнью.

"Если мы как общество и как государство ничего с этим не сделаем – это приговор. Искренне сочувствую семье Тлявовых, которые сейчас оплакивают своего сыночка, внучка, братика Кирилла. Виновные должны быть наказаны, а подобные случаи исчезнуть раз и навсегда. Призываю всех объединиться и довести реформу правоохранительных органов до конца. У нас нет права поступить иначе", – написал он в Facebook.

Мэр Львова и глава "Самопомочи" Андрей Садовый тоже посочувствовал семье погибшего мальчика. Он написал, что наказание для убийц-полицейских должно быть неотвратимым. "И не только для них, но и тех чинов, которые делали циничные попытки покрыть "своих". Иначе вторая Врадиевка", – добавил Садовый.

Генпрокурор Украины Юрий Луценко заверил, что он подписал письмо на имя министра МВД с требованием снять с должности ответственного за пьяную дикость руководителя райотдела полиции. Луценко также выразил искренние соболезнования родителям и родным ребенка.

Народный депутат Ирина Геращенко выразила свои надежды, что пьяные подонки получат максимальное наказание и добавила "Царство небесное маленьком Кириллу, очень тяжелая новость, невозможно такое осознать и читать. Искренние соболезнования семье".

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает, что виновные в смерти мальчика из Переяслава-Хмельницкого должны быть жестко наказаны и никаких оправданий тут быть не может.

А депутат Егор Соболев ответил, что Арсен Аваков – коррумпированный и неэффективный министр внутренних дел, от которого надо как можно скорее избавиться.

На его странице говорится, что депутат предложил отправить его в отставку еще в 2015 году, когда Аваков стал защищать "беркутовцев" и люстрированных руководителей МВД, но министра сохраняли и сохраняют "договорняки" между олигархами.

Что известно об убийстве мальчика полицейскими?

В Переяславе-Хмельницком 31 мая 5-летний мальчик попал в реанимацию с огнестрельным ранением головы, ему сделали операцию. Подозревают, что в ребенка стреляли двое пьяных полицейских. Их уже задержали.



Подозреваемые убеждали, что мальчик поскользнулся и упал. Ребенка прооперировали, однако никаких прогнозов медики не давали из-за критического состояния мальчика. У ребенка был полностью раздроблен череп, а вытянуть пулю врачи так и не смогли. К вечеру 3 июня мальчик скончался.Патрульным полицейским готовят подозрение с переквалификацией на умышленное убийство. 4 июня им будут выбирать меру пресечения. Прокуратура будет настаивать на содержании под стражей без права внесения залога.