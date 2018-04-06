Вакарчук назвал вещи, которые ожидают Украину в ближайшие 20 лет

Украинцы должны повзрослеть, тогда состоятся и объединение нации, и экономический рост, а сама Украина превратится в страну с большим количеством людей подлинно современных, европейских, умных профессионалов, которые будут ехать за границу только для обмена опытом.

Такое мнение высказал известный украинский музыкант и лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук во время встречи со студентами и сторонниками в Киево-Могилянской академии, пишет "Украинская правда".

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"Я думаю, что украинцы должны повзрослеть, чтобы объединиться. Неумение договариваться или желание стоять на своем – это очень детская черта. Дети, как правило, не хотят уступать и хотят, чтобы все было только для них", – подчеркнул артист.

По его убеждению, украинцам нужно взрослеть как нации, и он надеется, что мы именно так и происходит.

"Я уверен, что ближайшие 20 лет Украину ожидает большое количество людей подлинно современных, европейских, умных профессионалов, которые будут творить новую элиту. И уж точно, если и будут куда-то ехать, то скорее для обмена опытом, а не перекрашивать свою душу, как это раньше происходило", – убеждает музыкант.

В то же время Вакарчук считает, что в средней и краткосрочной перспективе Украина не будет селянской нацией.

"Не потому, что работать на поле или быть селянином – это плохо. Наоборот, это прекрасно! Но потому что так обстоятельства в мире складываются, что все меньшее и меньшее количество людей нужно для того, чтобы прокормить все большее и большее количество людей. Украина не является исключением из мирового тренда. Мы должны построить страну, в которой нет разницы, село это или город", – констатировал лидер ОЕ.