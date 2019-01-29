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      Вакарчук не идет в президенты: что известно о его недвижимости

      24 Читати новину українською
      Святослав Вакарчук не будет участвовать в президентских выборах 2019
      Святослав Вакарчук не будет участвовать в президентских выборах 2019 / Кадр из видео

      Лидер группы "Океан Эльзы", известный украинский музыкант и общественный деятель Святослав Вакарчук заявил, что не будет участвовать в президентских выборах 2019.

      Об этом он сказал в видеообращении, которое появилось утром 28 января на официальном Youtube-канале исполнителя.

      Читайте также: Почему Вакарчук не идет в президенты и кого он поддержит

      Интерьер, в котором он его записывал, очень похож интерьер его собственного дома.

      Он уже приглашал к себе домой журналистов и тогда также позировал на фоне белого пианино.

       

       

      Что известно о доме Святослава Вакарчука?

      О долгожданной покупке собственной квартиры в Киеве музыкант рассказывал весной 2004-го.

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      Тогда было известно, что это помещение на последнем этаже новопостроенной высотки в центре столицы.

      Вакарчук признался, что впервые за много лет испытывает настоящее удовольствие находясь дома, потому что до того было много лет скитаний на арендованных квартирах.

      Для него было важно, чтобы это была квартира в новостройке и чтобы в ней до этого никто не жил.

      Ради большой гостиной в своей новой квартире музыкант решил снести стены и объединить несколько соседних комнат.

      В 2014-м СМИ писали, что квартира Вакарчука площадью примерно 90 квадратных метров занимает последний этаж 18-этажного дома на улице Антоновича в Киеве и поселился он там еще в 2003-м.

      будинок багатоповерхівка Київ Антоновича
      На последнем этаже высотки на Антоновича, по данным СМИ, Вакарчук жил более 10 лет

      Летом 2016-го в сети появилась информация, что Вакарчук переехал в двухуровневые апартаменты опять на последнем этаже жилого комплекса на улице Московской в Печерском районе Киева.

      багатоповерхівка Київ Московська
      В этой многоэтажке на Московской живет немало украинских чиновников

      23 января в Лондоне Святослав Вакарчук заявил, что власть как таковая его не интересует, а в политику его тянет разочарование нынешней ситуацией в Украине и потребность воплотить настоящие изменения.

      Теги: Выборы Президента 2019 Новости Киева Новости недвижимости Украины Елитная недвижемость Святослав Вакарчук Новости недвижимости
      Источник: 24 канал
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