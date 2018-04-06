Вакарчук обозначил стратегию Украины относительно возвращения оккупированных Крыма и Донбасса

Лидер группы "Океан Ельзи" и один из самых популярных украинских исполнителей Святослав Вакарчук считает, что украинцы должны работать, чтобы росли как благосостояние населения, так и сила украинской армии. По его словам, "без этого невозможно вернуть ни Крым, ни Донбасс".

Такие слова известный украинский музыкант произнес во время открытой встречи со студентами и поклонниками в Киево-Могилянской академии, передает "Украинская правда".

Читайте также: "Власть меня не интересует": Вакарчук объяснил, почему оказался среди кандидатов на пост президента

"Сегодня наша задача – сделать так, чтобы территория, которую мы контролируем, начала резко богатеть, начало расти благосостояние населения, возрастала сила украинского войска и армии. Чтобы Украина начала быть примером успеха", – отметил музыкант.

Поэтому, по его убеждению, это позволит украинцам "вернуть свои территории гораздо быстрее, легче и самое главное – это реалистичный сценарий".

Как пример лидер "Океана Эльзы" приводит Германию, которая была разделена на Западную и Восточную в течение 50 лет.

"Когда выдающийся государственный деятель, один из известнейших современных государственных деятелей ХХ века, первый канцлер Западной Германии Конрад Аденауэр говорил: "Германия была, есть и будет единой. Немцы как народ были, есть и будут едиными. Никто нас никогда не разделит. И мы никогда не смиримся и не признаем того факта, что кто-то забрал у нас нашу территорию. Что нам нужно для того, чтобы вернуть их? Работать, работать и еще раз работать". Прошло 50 лет. В 1989 году Берлинская стена пала", – отметил исполнитель.

Следовательно, Святослав Вакарчук делает вывод, что это единственная стратегия, которая является стопроцентно правильной.

"Могут быть варианты, которые дополняют эту стратегию. Но без этого мы никогда не вернем ни Крым, ни Донбасс", – добавил он.