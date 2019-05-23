Вакарчук: Ответственность должен брать на себя лидер, а не перекладывать ее на народ

Референдум – действенный способ народного волеизъявления. Но настоящий лидер, по мнению Святослава Вакарчука, должен подготовить готовое решение и взять на себя ответственность за его воплощение. А к народу с идеей референдума идти только для того, чтобы увидеть наличие или отсутствие поддержки именно этого решения.

"Выносить вопросы национальной безопасности на референдум во времена, когда противник ведет против нас не только горячую войну, но и информационную – опасно и безответственно. Мы знаем, как заканчивались "референдумы" на Донбассе и в Крыму", – написал лидер партии "Голос" и музыкант Святослав Вакарчук в среду, 22 мая, вечером. А уже 23 мая развил эту мысль в видеообращении на своей странице в Facebook.

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Вакарчук считает, что "референдум – действенный способ народного волеизъявления". И напомнил, что в 1991 году украинцы именно на референдуме определялись, поддерживать ли Акт о провозглашении независимости Украины. Но референдум при этом не может означать "перекладывание ответственности на народ".

По моему мнению, настоящий лидер выходит к людям с референдумом, когда имеет четко сформированное личное решение. И только хочет или поддержки людей, или чтобы люди отклонили это решение,

– отметил Вакарчук.

В пример политик привел премьера Великобритании Дэвида Кэмерона. Тот ушел в отставку после неудачного референдума по Brexit, проведенного по его же инициативе.

Не всегда надо уходить в отставку. Но всегда надо брать на себя ответственность. Именно для этого мы выбираем лидеров,

– подытожил Вакарчук.

К слову, подобную позицию высказал и лидер "Самопомочи" Андрей Садовый. По его словам, обеспечение безопасности страны – это прямая обязанность главы государства: "Не стоит перекладывать непростые задачи на измученное войной и бедностью общество".