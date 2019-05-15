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      СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО ДЕНЬ ВЫШИВАНКИ

      Вакарчук появился в Instagram и опубликовал там первое видеообращение к украинцам

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      Святослав Вакарчук в своем первом видео поблагодарил украинцев
      Святослав Вакарчук в своем первом видео поблагодарил украинцев / Фото из открытых источников

      Фронтмен группы "Океан Эльзы" создал аккаунт в Instagram и даже опубликовал там первое видео. Появление в новой социальной сети музыкант объяснил своим днем рождения.

      На открывшейся странице Святослав Вакарчук в видеообращении поблагодарил украинцев за "тысячи поздравлений и пожеланий, которые получил в социальных сетях". При этом музыкант отметил, что от некоторых сообщений "его сердце просто таяло".

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      "Спасибо вам всем, если я действительно заслужил. Хочу сказать, что это просто замечательный день и отличное настроение," – сказал он.

      Именно днем рождения Вакарчук объяснил создание аккаунта в этой социальной сети и публикацию первого видео. Личной странички здесь у него не было, а много поздравлений, по словам музыканта, направляли именно сюда.

      Это, по-моему, прекрасная возможность прямо сейчас, в свой день рождения, завести его. Поэтому начинаем мой Instagram-аккаунт с первого видео. В котором я благодарю вас за ваши замечательные поздравления с днем рождения. Спасибо,
      – добавил Вакарчук.

      Свой день рождения лидер "Океана эльзы" праздновал 14 мая.

      В то же время СМИ все активнее распространяют информацию о том, что музыкант имеет серьезные намерения на парламентские выборы – создает свою команду, ищет туда людей и уже скоро все объявит сам.

      Что известно о планах Святослава Вакарчука на парламентские выборы?Ряд изданий со ссылкой на собственные источники называет даты и даже некоторые имена. Так, "Факты ICTV" сообщают, что Вакарчук объявит обо всем 16 мая. "НВ" отмечает, что музыкант уже сформировал свой предвыборный штаб, его возглавила экс-заместитель министра экономики Юлия Клименко. Кроме того, по данным источников 24 канала, к команде Вакарчука может присоединиться и. о. министра здоровья Ульяна Супрун. Святослав Вакачук уже был в политике. В 2007 году по спискам партии "Наша Украина – Народная самооборона" он прошел в Верховную Раду. Однако уже через год музыкант сложил свои полномочия.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Святослав Вакарчук Парламентские выборы 2019 Instagram
      Источник: 24 канал
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