Вакарчук с важными словами обратился к украинцам на День Независимости
В День Независимости Украины лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук поздравил украинцев напутственным пожеланием.
Поздравление с 27-годовщиной Независимости Украины Вакарчук опубликовал на своей странице в Twitter.
Смотрите также: День Независимости Украины: как украинские звезды поздравляют с праздником
Настоящая независимость познается в поступках! Дай Бог, чтобы поступки каждого украинца делали наше государство действительно сильным и независимым! Так как это делают наши герои прямо сейчас! Слава Украине!
– написал он.
24 августа на НСК "Олимпийский" в Киеве состоится грандиозный концерт "Океана Эльзы" ко Дню Независимости Украины.
На странице группы в Instagram также появилось поздравление с Днем Независимости Украины и напоминание о том, какую высокую цену за нее платим.
Накануне Вакарчук заинтриговал, что на концерте будет много сюрпризов.