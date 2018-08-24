Вакарчук с важными словами обратился к украинцам на День Независимости

В День Независимости Украины лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук поздравил украинцев напутственным пожеланием.

Поздравление с 27-годовщиной Независимости Украины Вакарчук опубликовал на своей странице в Twitter.

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Настоящая независимость познается в поступках! Дай Бог, чтобы поступки каждого украинца делали наше государство действительно сильным и независимым! Так как это делают наши герои прямо сейчас! Слава Украине!

– написал он.

Справжня незалежність пізнається у вчинках! Дай Боже, щоб вчинки кожного українця робили нашу державу справді сильною і незалежною! Так як це роблять наші герої просто зараз! Слава Україні! #UkraineIndependenceDay — Svyatoslav Vakarchuk (@s_vakarchuk) 24 серпня 2018 р.

24 августа на НСК "Олимпийский" в Киеве состоится грандиозный концерт "Океана Эльзы" ко Дню Независимости Украины.

На странице группы в Instagram также появилось поздравление с Днем Независимости Украины и напоминание о том, какую высокую цену за нее платим.

Накануне Вакарчук заинтриговал, что на концерте будет много сюрпризов.