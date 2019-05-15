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      СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО ДЕНЬ ВЫШИВАНКИ
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      СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО ДЕНЬ ВЫШИВАНКИ

      Вакарчук созывает людей в Киеве: может объявить, что идет в Раду

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      Святослав Вакарчук призвал собраться в Киеве 16 мая возле музея истории Украины
      Святослав Вакарчук призвал собраться в Киеве 16 мая возле музея истории Украины / Nv.ua

      Лидер "Океана Эльзы" Святослав Вакарчук призвал украинцев собраться 16 мая в Киеве возле музея истории Украины. Причина этого призыва музыканта очень интригующая и завуалированная – чтобы услышать новый голос.

      "Друзья, приходите завтра на смотровую площадку возле музея истории Украины, чтобы услышать вместе со мной новый голос", – написал Вакарчук в Facebook.

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      Он уточнил, что час собрания – 11:00, адрес – улица Владимирская, 2.

      Вероятно, музыкант планирует сообщить украинцам что-то важное, например – о своем участии в парламентских выборах.

      О походе Вакарчука на выборы в Раду ранее заявили в двух украинских СМИ. Мол, он уже собирает команду, имеет штаб, а официально объявит о своем плане через неделю. Эта неделя истекает именно 18 мая. В пресс-службе Вакарчука этого пока не комментировали.

      По последним данным соцопросов, на выборах в парламент за условный "Блок Святослава Вакарчука" готовы проголосовать 1,5% избирателей. Но, чтобы пройти в Раду, партия должна набрать не менее 5% голосов избирателей.

      парламентські вибори 2019 Верховна Рада які партії пройдуть статистика соцопитування

      Святослав Вакарчук представил свою команду, смотрите видео:

      ЧТО ИЗВЕСТНО О ШАНСАХ ВАКАРЧУКА В ПОЛИТИКЕ И ЕГО ВОЗМОЖНОМ ПОХОДЕ В РАДУ:

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      Теги: Святослав Вакарчук Верховная Рада Новости Украины Новости политики Партия Голос Парламентские выборы 2019 Новости Киева Музыка
      Источник: 24 канал
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      Новости за 15 мая
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