Вакарчук созывает людей в Киеве: может объявить, что идет в Раду

Лидер "Океана Эльзы" Святослав Вакарчук призвал украинцев собраться 16 мая в Киеве возле музея истории Украины. Причина этого призыва музыканта очень интригующая и завуалированная – чтобы услышать новый голос.

"Друзья, приходите завтра на смотровую площадку возле музея истории Украины, чтобы услышать вместе со мной новый голос", – написал Вакарчук в Facebook.

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Он уточнил, что час собрания – 11:00, адрес – улица Владимирская, 2.

Вероятно, музыкант планирует сообщить украинцам что-то важное, например – о своем участии в парламентских выборах.

О походе Вакарчука на выборы в Раду ранее заявили в двух украинских СМИ. Мол, он уже собирает команду, имеет штаб, а официально объявит о своем плане через неделю. Эта неделя истекает именно 18 мая. В пресс-службе Вакарчука этого пока не комментировали.

По последним данным соцопросов, на выборах в парламент за условный "Блок Святослава Вакарчука" готовы проголосовать 1,5% избирателей. Но, чтобы пройти в Раду, партия должна набрать не менее 5% голосов избирателей.