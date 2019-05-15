Вакарчук созывает людей в Киеве: может объявить, что идет в Раду
Лидер "Океана Эльзы" Святослав Вакарчук призвал украинцев собраться 16 мая в Киеве возле музея истории Украины. Причина этого призыва музыканта очень интригующая и завуалированная – чтобы услышать новый голос.
"Друзья, приходите завтра на смотровую площадку возле музея истории Украины, чтобы услышать вместе со мной новый голос", – написал Вакарчук в Facebook.
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Он уточнил, что час собрания – 11:00, адрес – улица Владимирская, 2.
Вероятно, музыкант планирует сообщить украинцам что-то важное, например – о своем участии в парламентских выборах.
О походе Вакарчука на выборы в Раду ранее заявили в двух украинских СМИ. Мол, он уже собирает команду, имеет штаб, а официально объявит о своем плане через неделю. Эта неделя истекает именно 18 мая. В пресс-службе Вакарчука этого пока не комментировали.
По последним данным соцопросов, на выборах в парламент за условный "Блок Святослава Вакарчука" готовы проголосовать 1,5% избирателей. Но, чтобы пройти в Раду, партия должна набрать не менее 5% голосов избирателей.
Святослав Вакарчук представил свою команду, смотрите видео:
ЧТО ИЗВЕСТНО О ШАНСАХ ВАКАРЧУКА В ПОЛИТИКЕ И ЕГО ВОЗМОЖНОМ ПОХОДЕ В РАДУ: