Вакарчук удивил сеть необычной афишей концерта
Певец Святослав Вакарчук решил пошутить и разместил в сети альтернативную афишу концерта "Океана Эльзы".
Афишу Вакарчук разместил в Twitter.
"Вот собственно детали нашего мероприятия на День Независимости. Кто хочет изучить репертуар заранее, смотрите ссылки", – написал Вакарчук.
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Автором афиши оказался блогер Иван Маринич, который опубликовал ее после публикации интервью с Вакарчуком.
Источник: 24 Канал
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